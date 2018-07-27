Валдайский, центральный, степной и другие типы русской внешности

Начиная с ХVII века, антропологи стали выдвигать собственные классификации населения по расовому типу. Ученые основывались на схожести внешних черт, то есть в качестве базы для исследований служила морфология. Дебаты о числе основных рас среди антропологов продолжаются до сих пор. Однако в большинстве типологических разделений присутствуют классификации русской внешности.

Нордиды

Малая нордическая раса в антропологических классификациях входит в состав европеоидного типа. В советское время этот термин старались не озвучивать из-за неясности географических границ. Первыми, кто принял нордическую теорию были представители идеологии расизма.

Нордическая раса распространяется на всей территории Северной Европы, северо-западе России , также к этому типу принадлежат также западные латыши и эстонцы.

Впервые о нордической расе заговорили благодаря русско-французскому антропологу Иосифу Деникеру, который в начале ХХ века вывел худощавых людей высокого роста со светлыми волосами в отдельную категорию. Для нордической расы характерны голубой и зеленый цвет глаз, долихоцефальный, то есть продолговатый череп и кожа розового оттенка.

Другой анатом норвежского происхождения, Кристиан Шрейнер, писал, что северный тип напрямую перекликается с культурой боевых топоров, поскольку нордическая раса больше всего распространена в центральной части Скандинавии. А вот американский ученый К. Кун в 30-е годы ХХ века выдвинул версию, что нордическая раса принадлежит к кругу средиземноморских форм после завершения им процесса депигментации. Во внешности людей этого типа антрополог находит общие черты с древними представителями дунайской культуры.

Уралиды

Эта раса занимает достойное место между монголоидным и европеоидным типом. Она имеет наибольшее распространение среди жителей Западной Сибири и Поволжья. Для представителей этого типа характерны темные волосы, которые могут быть как совершенно прямыми, так и кудрявыми. Кожа, как правило, умеренно пигментированная, глаза карие. Главными отличительными чертами считаются заметная складка верхнего века (эпикантус) и уплощенная форма лица.

Антропологи разных времен сходятся во мнении, что уралиды появились во время смешения европеоидов и монголоидов. В противовес этому утверждению выступает теория о метисном происхождении этого типа. К сегодняшнему дню ученые выдвигают компромиссную версию, утверждая, что в этой расе отражен генный поток монголоидов и европеоидов и одновременно недифференцированных типов.

На севере Самарской области были найдены человеческие останки, возраст которых насчитывает 11,55 тысячи лет согласно калиброванной дате. При исследовании черепа антрополог В. В. Бунак предположил, что ему присущи все особенности древней уральской расы.

Балтиды

Отличить балтидов от прочих расовых типов можно за счет особенностей брахицефалии и мезоцефалии. Для представителей характерно среднее по ширине лицо, прямой нос с утолщенным кончиком. Большинство представителей отличаются светлой пигментацией кожи и волос.

Антропологи считают, что появление расы уходит корнями к восточно-балтийскому типу. У многих балтидов наблюдаются общие черты с кроманьонцами и альпинидами. Западные балтиды отличаются от восточных шириной носа. У первых он может быть узкий, у других — всегда широкий. Представители восточных балтидов среднего роста, в то время как западные значительно выше.

Понтиды и гориды

Для понтидого типа характерны прямые брови и узкие скулы. Если человека поставить в профиль, то скулы заметны, но не очень выражены. Высокий лоб и узкая нижняя челюсть, тонкие губы, прямые волосы — тоже отличительные черты этого типа. Кожа светлая, но воспринимает загар, могут встречаться и смуглые понтиды. Цвет волос светло— или темно-каштановый, глаза карие, однако не миндалевидные, глазная щель прямая. Тонкокостные и высокие, ноги длиннее туловища. В общем лицо выглядит тонким и угловатым, имеет вытянутую форму.

Среди русских встречаются и гориды, которые, по мнению шведского антрополога Бертиля Лудмана, относятся к альпидам (альпинидам), расселившимся на восток, и смешавшимся с балтидами. Поэтому данный тип считается промежуточным между жителями Альп и Балтии. Их черты более резкие, чем у балтидов, но пигментация светлее, чем у альпидов.

Русские типы внешности

Если понятие расы достаточно широкое и охватывает порой целые страны, то определение «антропологический тип» намного уже. В 1959 году завершился масштабный исследовательский проект — экспедиция антропологов по всем уголкам России, которая длилась 6 лет. Ученые на основании полученных данных выделили 15 типов, характерных для определенных местностей.

Ильменско-белозерский тип имеет резкие черты, выраженный профиль, рост выше среднего, у мужчин борода окладистая. У каждого второго из сотни — светлые глаза, а 29-40% имеют волосы светлого оттенка.

Валдайский тип характеризуется таким же соотношением светлых глаз и волос к темным, как предыдущий, но борода у мужчин реже, лицо шире.

Западный верхневолжский похож на ильменский, но нос прямой, волосы темнее, а борода гуще. Реже встречается складка верхнего века.

Архангельский тип — это обладатели с чуть более широким, чем у ильменского, носом, среди них чаще встречаются светлоглазые люди. Борода еще гуще, а лицо имеет более четкий профиль. Эпикантус встречается очень редко. Восточный верхневолжский тип людей отличается низким ростом, реже встречается вогнутая спинка носа, а волосы в среднем темнее, чем у первых двух типов.

Вятско-камский похож на восточный верхневолжский, глаза и волосы темные.

Вологдо-вятский тип имеет преимущественно светлую кожу, светлые глаза и волосы.

Клязьминский тип — это высокие люди с прямым носом, карими глазами и русыми волосами.

Центральный тип — это, можно сказать, среднее арифметическое для всех русских типов. Наибольшее сходство имеет с западным верхневолжским. Темные волосы встречаются у большинства населения.

Дон-сурский тип, несмотря на его южное распространение, не имеет монголоидных черт, а светлые глаза встречаются у каждого второго человека. По сравнению с жителями других южных регионов у этого типа кожа более бледная.

Средневолжский тип характеризуется небольшими размерами лица, а мужчины — густой бородой. У 80% волосы темные, но при этом 42% являются обладателями светлой радужки.

Степной тип — промежуточный между дон-сурским и средневолжским.

Псковско-поозерский тип очень похож внешне на пруссов. Многие люди этого типа имеют светлые глаза — почти 71%.

Десно-семейский тип — забайкальские старообрядцы, которых вывезли в конце XIX в. из Белоруссии Украины . Они ассимилировались в России, но при этом редко вступали в браки с бурятами и другими народностями, окружавшими их. Поэтому для той местности, где они жили, их внешность была контрастной — 47% светлых глаз, у каждого четвертого из ста — светлые волосы.

С расширением глобализации, развитием транспорта и ростом экономического благосостояния народа, границы между отдельными расами и типами все больше стираются. Уже сейчас трудно найти «чисто русских», в роду которых не было бы представителя другой расы.