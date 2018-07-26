В 40 лучше, чем в 20: звезды, которые стали привлекательнее с возрастом

Эти знаменитые женщины, будто хорошее вино, с возрастом становятся только лучше. Предлагаем тебе посмотреть, какими они были в 20 лет и как выглядят сегодня.

В молодости Кристина Орбакайте не слишком умело пользовалась макияжем и никак не могла придумать, что сделать с жидкими от природы волосами. К тому же певица очень переживала из-за своего крупного носа, над которым постоянно «шутили» журналисты и коллеги по цеху. Несколько лет назад Кристина решилась на ринопластику, и теперь ее аккуратному носику остается только завидовать. С макияжем и прической теперь тоже все хорошо: естественный блонд и мягкие локоны в сочетании с умелым мейкапом выгодно подчеркивают красоту певицы.

Гвен Стефани — роскошная платиновая блондинка с безупречным макияжем и всегда стильными нарядами. Но такой она была далеко не всегда: в 90-х певица порой больше напоминала городскую сумасшедшую, нежели звезду. Сегодня гремучая смесь странных причесок, пирсинга и безумного макияжа в прошлом, а Гвен Стефани входит в десятку самых стильных и красивых знаменитостей.

В свои 25 лет Дженнифер Энистон носила странные прически, не красила волосы и не очень сильно заморачивалась с макияжем. После успеха сериала «Друзья» актриса кардинально пересмотрела свои взгляды на собственный внешний вид: с тех пор только блонд, никаких пышных причесок и всегда аккуратный макияж. Вот такое чудесное преображение из «соседской девчонки» в роковую красотку!

Рената Литвинова — яркий пример того, что некоторые женщины «расцветают» с годами. В юности актриса много экспериментировала со своей внешностью: были и неудачные стрижки, и рыжий цвет волос, и «жуткие» брови-ниточки. Сегодня Рената Литвинова — настоящая икона стиля. Визитными карточками звезды стали красная помада, черные стрелки и прически в стиле 30-х годов прошлого века.

«Горячая латиноамериканка» с буйными кудрями и бледной кожей — такой была Дженнифер Лопес 20 лет назад. В 2000-х звезда открыла для себя (и для нас, кстати, тоже) силу бронзового макияжа и подиумных причесок. Затем стала трендсеттером «нюда». А роскошное тело Джей Ло и вовсе притча во языцех: не будучи худышкой, Лопес по праву считается обладательницей самого роскошного тела в Голливуде

Свой пусть к иконе стиля Виктория Бекхэм начала издалека. Проблемная кожа, наращенные волосы, яркий макияж и минимум одежды — такой мы помним Вику во времена Spice Girls. Кардинальные изменения начались в 2007 году: девушка начала вести здоровый образ жизни, что положительно отразилось на состоянии кожи, променяла наращенные пряди на стильный короткий боб и навсегда отказалась от откровенных нарядов.

После успеха фильма «Титаник» Кейт Уинслет проснулась настоящей звездой. И все бы хорошо, если бы не лишний вес, который актриса никак не могла побороть. В 90-х Кейт много экспериментировала с цветом и длиной волос и носила обтягивающие полупрозрачные платья, которые визуально делали фигуру девушки еще более объемной. Позже Кейт «взялась» за себя: скинула лишние килограммы, избавилась от рыжего цвета волос и наконец-то обрела свой стиль в одежде. Сегодня Кейт Уинслет называют идеальной англичанкой — настоящей «английской розой».

Холли Берри (51 год)

Верится с трудом, но одной из самых красивых «девушек Бонда», актрисе Холли Берри уже 51 год! В юные годы Холли предпочитала длинные волосы, яркий макияж и выглядела «простовато». Короткая стрижка и нежный «нюд» стали идеальным решением: актриса нашла себя и теперь хороша, как никогда!

Фото: Rex features/Fotodom; Getty Images Russia, Instagram