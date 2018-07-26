Ещё
Ким Кардашьян объяснила, зачем выпрямляет волосы пятилетей дочери Норт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Кардашьян объяснила, зачем выпрямляет волосы пятилетей дочери Норт 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ким Кардашьян с дочкой Норт
Очередную фотографию 41-летнего Канье Уэста с пятилетней дочерью Норт обсуждает весь интернет. Многие пользователи сети уже который раз замечают, что 37-летняя Ким Кардашьян выпрямляет малышке кудряшки. Некоторых фанатов Норт всерьез беспокоит здоровье ее волос: они считают, что использование горячих утюжков — крайне вредная процедура для девочки в таком возрасте.
Возмущение подписчиков связано и с национальным вопросом. Многие женщины афроамериканского происхождения выпрямляли (и продолжают выпрямлять) себе волосы, чтобы соответствовать стандартам красоты (вспомним, хотя бы модель Тайру Бэнкс, которая как-то призналась, что если бы не выпрямила кудряшки, то никогда не получила бы свой первый контрактв модельном бизнесе). Сейчас в мире набираетпопулярность движение за натуральные кудрявые волосы, поэтому вопросов к Ким возникает все больше.
Канье Уэст с дочкой Норт
Зачем подвергать волосы такому стрессу так часто, это же портит их? Я раньше тоже постоянно старательно выпрямляла свои кудряшки, а теперь жалею…
— написал кто-то под постом Кардашьян.
Ким Кардашьян с дочкой Норт
На этот раз звезда реалити-шоу не стала молчать, а ответила на комментарий недовольного поклонника:
Норт разрешается выпрямлять волосы два раза в год: в день рождения и для празднования дня рождения! Этот снимок был сделан еще в июне (15 июня малышка отмечала пятилетие. — Прим. ред.).
Норт и Сейнт Уэст
Крис Дженнер, Ким Кардашьян с дочкой Норт Уэст
Карельские вести: последние новости
Покажи своему мастеру: 7 самых модных окрашиваний осени Самый лучший гид по макияжу: теперь ты точно поймешь, как! Скажи нет сухим волосам: 12 лучших безсульфатных шампуней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа25
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР80
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол5
С Крымским мостом может произойти страшное423
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями180
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение