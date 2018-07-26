Ким Кардашьян объяснила, зачем выпрямляет волосы пятилетей дочери Норт

Очередную фотографию 41-летнего Канье Уэста с пятилетней дочерью Норт обсуждает весь интернет. Многие пользователи сети уже который раз замечают, что 37-летняя Ким Кардашьян выпрямляет малышке кудряшки. Некоторых фанатов Норт всерьез беспокоит здоровье ее волос: они считают, что использование горячих утюжков — крайне вредная процедура для девочки в таком возрасте.

Возмущение подписчиков связано и с национальным вопросом. Многие женщины афроамериканского происхождения выпрямляли (и продолжают выпрямлять) себе волосы, чтобы соответствовать стандартам красоты (вспомним, хотя бы модель Тайру Бэнкс, которая как-то призналась, что если бы не выпрямила кудряшки, то никогда не получила бы свой первый контрактв модельном бизнесе). Сейчас в мире набираетпопулярность движение за натуральные кудрявые волосы, поэтому вопросов к Ким возникает все больше.

Канье Уэст с дочкой Норт

Зачем подвергать волосы такому стрессу так часто, это же портит их? Я раньше тоже постоянно старательно выпрямляла свои кудряшки, а теперь жалею…

— написал кто-то под постом Кардашьян.

Ким Кардашьян с дочкой Норт

На этот раз звезда реалити-шоу не стала молчать, а ответила на комментарий недовольного поклонника:

Норт разрешается выпрямлять волосы два раза в год: в день рождения и для празднования дня рождения! Этот снимок был сделан еще в июне (15 июня малышка отмечала пятилетие. — Прим. ред.).

Норт и Сейнт Уэст