Haute Couture: 7 бьюти-трендов высокой моды, которые ты можешь использовать в жизни

Какой бы красивой не была мода от-кутюр, ее образы сложно применить в реальной жизни. Однако, июльская Неделя высокой моды в Париже показала, что будущий сезон будет немного другим. То ли сами тенденции красоты стали более сдержанными, то ли мы — смелее. На показах осень-зима 2018 было достаточно идей, которые каждая из нас вполне может использовать в своем образе. Я выбрала самые красивые из них.

1. Дымчатые глаза цвета металлик

Chanel всегда использует такой прием в своих показах, и шоу этого сезона не стало исключением. На моделях были хорошо растушеванные темные тени с металлическим оттенком. Обязательное дополнение — идеальная сияющая кожа. Ты можешь добавить металла во взгляд с помощью серебристой подводки поверх темно-серых теней.

2. Связанный ниткой хвост

Dior показал нам еще один вариант простого и оригинального хвоста. Зачеши волосы назад, сделай низкий хвост и закрепи несколько резинок по всей длине. Между ними можешь надеть несколько тонких резинок крест-накрест или обвязать волосы одной ниткой. Лучше предварительно нанести воск или гель, чтобы прическа была идеально гладкой.

3. Розовые тени

Розовые тени вернулись в наши косметички еще несколько сезонов назад, но прошлая неделя моды показала, что отказываться от них еще рано. На моделях Giorgio Armani Privé розовые тени нанесены жесткой не растушеванной полосой над складкой века, такой же оттенок использован на губах. Чтобы сделать этот нежный макияж, тебе вовсе не обязательно наряжаться в перья цвета фуксии, как это было на подиуме.

4. Волосы без объема

Кайя Гербер на шоу Valentino удивила фантастически объемной прической, но это скорее разовый перфоманс, чем тренд. Большинство моделей разных домов показывали нам максимально приглаженные волосы, открытые уши и прямые проборы. Прическам без объема наверняка найдется место в твоем повседневном образе. Днем это могут быть просто гладко зачесанные волосы с небольшим количеством воска — чтобы не пушились на концах и не разлетались. Вечером — популярный эффект мокрых волос с большой порцией геля и более небрежной текстурой.

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5. Яркие глаза и губы

Мы привыкли следовать этому строгому правилу в макияже: делай акцент на чем-то одном. На показе Ralph & Russo визажисты посмеялись в лицо консерваторам и нарядили моделей в красную помаду и яркие сиреневые тени с двумя короткими желтыми полосками вместо стрелок. Что ж, на такое решится не каждая — слишком велик риск выглядеть вульгарно. Но, чтобы быть модной и выделяться из толпы, нужна смелость.

6. Ободки для волос в восточном стиле

Зухаир Мурад посвятил коллекцию истории моды императорской России . Мое внимание привлекли ободки, инкрустированные драгоценными камнями. Такой аксессуар добавит изысканности самой простой прическе. Прелесть в том, что эти ободки отлично смотрятся на любом цвете, текстуре или длине волос. Возьми на заметку для женственного вечернего образа.

7. Серьга на одно ухо Оригинальная удлиненная серьга на одно ухо по-прежнему вдохновляет дизайнеров, да и нас тоже на смелые образы. Christian Dior предложил нежную романтичную серьгу с жемчугом на тонкой золотой цепочке. Модели Alexandre Vauthier вышли на подиум с аксессуаром из четырех крупных сверкающих шаров или с диско-шаром на длинной цепочке, который касался плеча. Экстравагантней всех был Жан-Поль Готье : девушки с серьгами из прядей своих волос точно не остались незамеченными. Все эти образы напоминают нам, что иногда достаточно одной серьги, и других украшений не потребуется.

Какие из этих трендов ты бы использовала в своем образе?