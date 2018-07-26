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WMJ BOX: топ идеальных тушей для создания эффекта длинных и пушистых ресниц
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WMJ BOX: топ идеальных тушей для создания эффекта длинных и пушистых ресниц 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Тушь — незаменимое средство для экспресс-макияжа. Пара взмахов кисточкой — и можно даже обойтись без карандашей или подводки. Все секреты по выбору идеальной туши и двенадцать лучших вариантов мы собрали в новом WMJ BOX!
Силиконовая или обычная щеточка — извечная дилемма всех девушек. Однозначно сказать, какая щетина лучше, нельзя, ведь выбор материала кисточки — это вопрос индивидуальный. Силиконовая отлично разделяет реснички и помогает избежать образования комочков. Девушкам с короткими ресницами лучше брать тушь с силиконовым ворсом и короткими щетинками. Обычный ворс незаменим, если у тебя пушистые ресницы средней длины. Кисточка с обычным ворсом поможет равномерно распределить средство и сделать взгляд более выразительным.
Форма тоже имеет значение. Щеточка с изгибом как будто создана для подкручивания, с ней и инструмент для завивки ресниц тебе не понадобится. Круглая кисть с длинным ворсом незаменима для создания желанного 3D-объема, но обладательницам слишком редких ресничек совладать с ней будет сложновато. От прямой кисти чудес ждать не стоит, зато подойдет она для любых ресниц, а полученный эффект будет выглядеть натурально.
Цветная тушь — это мегакрутой тренд осеннего сезона, который обязательно стоит попробовать. Чтобы глаза выглядели выразительно, наноси цветную тушь поверх классической черной. Синий и зеленый цвет несложно найти и у масс-маркет-брендов, а вот более экзотичные оттенки придется искать в магазинах профессиональной косметики. Если добраться до такого магазина проблематично, то в лимитированной осенней линейке от Givenchy ты найдешь тушь бордового оттенка с мелким шиммером.
Для любителей органической косметики у нас тоже есть тушь с 95%-ным органическим составом от Dizao. Качество от суперэкологичных ингредиентов не пострадало.
Тушь — единственный косметический продукт, который нужно менять раз в месяц. Из-за частого контакта с глазами использовать одну тушь в течение года (если она, конечно, столько продержится) как минимум негигиенично.
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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