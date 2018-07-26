Ещё
Ученые рассказали, как правильно наносить солнцезащитные средства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали, как правильно наносить солнцезащитные средства 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: HealthVesti.com
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Большинство людей неправильно наносят солнцезащитные средства и таким образом повышают риск возникновения рака кожи — меланомы. К такому выводу пришла группа ученых из Королевского колледжа Лондона, сообщает Science Alert.
Исследователи провели эксперимент с участием 16 добровольцев со светлым типом кожи, которые были разделены на две группы. На их участки кожи наносили слои крема с SPF 50+ (сильными солнцезащитными фильтрами) разной толщины и затем подвергали воздействию ультрафиолетового облучения.
По окончании эксперимента у каждого участника взяли образцы тканей на биопсию и проанализировали степень разрушения ДНК. Выяснилось, что при нанесении на квадратный сантиметр кожи 0,75 миллиграмма солнцезащитного крема уровень повреждения тканей уменьшался, но незначительно. У тех же добровольцев, которые наносили 2 миллиграмма на квадратный сантиметр кожи, практически не было повреждений.
Как пояснили исследователи, недостаточное нанесение крема на тело снижает его эффективность. В итоге крем с SPF 40+ может давать защиту на уровне SPF 4+.
Меланома — одна из наиболее злокачественных опухолей с частыми рецидивами и распространением метастазов. Одним из ведущих факторов риска является ультрафиолетовое излучение.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин176
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам329
В Госдуме обрадовали россиян176
Лавров ответил на требование Армении218
Решена судьба визовых центров в России38
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение