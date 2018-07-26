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Назван правильный способ защиты от рака кожи
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Назван правильный способ защиты от рака кожи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Королевского колледжа Лондона показали, что солнцезащитные крема дают только 40 процентов от ожидаемого уровня защиты, что подвергает риску развития меланомы. Специалисты рекомендуют наносить два миллиграмма вещества на квадратный сантиметр кожи. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам исследователей, люди обычно наносят только 0,75 миллиграмма крема на квадратный сантиметр, в результате крем с числом SPF (англ. Sun Protection Factor), равным 40, может давать защиту, сравнимую с 4 SPF.
В эксперименте приняли участие 16 добровольцев, которые были разделены на две группы. В каждую группу вошли три женщины и пять мужчин. На различные участки кожи на ягодицах добровольцев были нанесены слои крема SPF 50+ разной толщины. В одной группе испытуемые подверглись однократному воздействию ультрафиолетового (УФ) облучения, равному трем часам пребывания на солнце в тропических широтах. В другой люди получали вполовину меньшую дозу УФ-излучения в течение пяти дней.
У испытуемых брали биопсию тканей и анализировали степень разрушения ДНК. Оказалось, что при нанесении 0,75 миллиграмма солнцезащитного крема на квадратный сантиметр кожи уровень повреждения клеток уменьшился незначительно. Эффективным оказалось количество, равное двум миллиграммам на квадратный сантиметр, которое сильно уменьшил степень повреждения ДНК, являющегося причиной развития рака кожи.
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