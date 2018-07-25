Метод чайной ложки обеспечит здоровый загар

Любители загара, неправильно использующие солнцезащитные средства, не только рискуют заработать ожоги, но и впоследствии получить рак кожи. Сколько мазать в миллиграммах, разибрался News.ru.

Жирным слоем

Учёные из Королевского колледжа Лондона (King's College London) провели исследование, которое показало: большинство людей, применяя солнцезащитные средства, получают меньше половины предусмотренной ими SPF защиты. Всё потому, что наносят слишком тонкий слой, сообщает газета The Telegraph . Производители солнцезащитных лосьонов и кремов рассчитывают уровень SPF из расчёта 2 мг на 1 кв. см кожи, но большинство людей наносят лишь 0,8 мг средства на ту же область — то есть на 40% меньше необходимого. «В итоге, пользуясь солнцезащитным кремом с SPF 20, эти люди на деле получают защиту вроде SPF 4», — подчёркивает руководитель исследования, профессор по экспериментальной фотобиологии Энтони Янг.

Для решения проблемы учёные предложили «метод чайной ложки»: наносить по крайней мере половину чайной ложки (3 мл) средства на руки, лицо и шею, а затем полную чайную ложку (6 мл) на ноги, переднюю и заднюю поверхность тела. Процедуру необходимо проделывать от трёх раз в день. Таким образом, отдыхающая в жаркой стране женщина среднего телосложения в бикини должна тратить около 100 мл солнцезащитного средства в сутки.

Global Look Press/Siegfried Steinac

«Ещё один способ для тех, у кого не оказалось под рукой чайной ложки — использовать средство с более высоким уровнем SPF, это хоть как-то повысит защиту вашей кожи», — добавляет профессор Янг.

С его выводами согласны коллеги из Британской ассоциации дерматологов. По мнению специалиста Нины Гоад, «уровень SPF защиты должен начинаться от 30 или более». Крем с минимальным уровнем SPF 15 можно наносить, если находится на солнце короткий промежуток времени. Если цель — получить загар, учёные рекомендуют нанести солнцезащитное средство дважды: за полчаса до выхода из отеля, чтобы оно успело впитаться, и непосредственно под палящими лучами солнца. Обновлять нанесённый крем или лосьон нужно после купания, даже если он водостойкий, а также — после вытирания полотенцем. Процедуру нужно также повторить, если проступил пот.

Не ожог, так старение

В эксперименте учёных приняли участие 16 волонтёров, которые загорали под различными лампами, имитирующими солнце в тех или иных странах, и наносили при этом разное количество солнцезащитного крема. После исследования дермы было установлено, что кожа в жарких странах, покрытая достаточным количеством солнцезащитного средства, защищена гораздо больше, нежели кожа под тонким слоем крема и под мягкими лучами солнца, какие часто бывают в странах с более мягким климатом.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/a01 Факт, что без солнцезащитного средства не стоит подвергаться воздействию ультрафиолета даже в нежаркую погоду, подтвердил опыт американца Кейда Хакабея из Техаса, сообщает газета The Sun. Мужчина побрил голову и 14 часов провёл на улице. Реакция организма напугала его: сначала кожа распухла, как обычно бывает при ожоге, а затем образовалась большая вмятина, которая болела «ещё неделю или около того», сетует Хакабей.