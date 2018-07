Двойной удар: 9 самых крутых теней-подводок

Ты фанат smoky-eyes или любишь эффектные стрелки? В любом из этих случаев тебе идеально подойдут тени-карандаш. Ищи 9 самых крутых средств в нашей новой подборке.

Dior Diorshow Cooling Stick

Dior Diorshow Cooling Stick, 2 135 руб.

Этот карандаш для век легко скользит, оставляет ощущение свежести и идеального, сплошного цвета, наполненного солнечным светом и создает влажный эффект. В основе текстуры — вода, поэтому при нанесении ты почувствуешь легкий холодок. Нанеси соблазнительные оттенки вдоль линии роста ресниц и добавь немного на внутренний уголок глаза.

Lancôme Ombre Hypnose Mini Chubby

Lancôme Ombre Hypnose Mini Chubby, 1 899 руб.

Эти тени-карандаш подходят для создания «вкусного» макияжа. Они представлены в четырех матовых оттенках — Нежная Ваниль, Матча Латте, Молочный Розовый и Игривая Лаванда.

Формат стика обеспечивает легкость и удобство нанесения теней, его кремовая текстура буквально тает при соприкосновении с кожей. А благодаря упаковке, которая так напоминает леденец, тени захочется везде брать с собой. Идея для самых смелых — Ombre Hypnose Mini Chubby можно наносить на брови, для создания еще более кукольного образа.

By Terry Stylo Blackstar

By Terry Stylo Blackstar, 2 400 руб.

Многофункциональные водостойкие тени в стике Stylo Blackstar оттенка Copper Crush — это идеальное сочетание 3 в 1: тени для век для эффекта smoky-eyes, подводка, подчеркивающая взгляд, и мягкий цвет, чтобы выделить контур или сделать деликатный акцент. Высокотехнологичная водостойкая текстура — ультратонкая, эластичная и гладкая, обогащена чистой шелковой пудрой. Специально разработанная формула позволит сохранить твой образ безупречным и свежим в течение всего дня. Тонкий, мягкий и точный карандаш со встроенной точилкой искусно выполняет все техники.

Romanovamakeup Sexy Eyeshadow Pencil

Romanovamakeup Sexy Eyeshadow Pencil, 1 270 руб.

Тени-карандаш с нежной и мягкой скользящей текстурой в удобной форме одним взмахом создадут ослепительный взгляд. Безупречная растушевка и легкая кремовая текстура. Они обладают невероятной стойкостью до 11 часов. Ты можешь использовать их как самостоятельный продукт, а также в качестве базы для придания стойкости макияжу, выполненному классическими прессованными тенями или рассыпчатыми пигментами.

Rimmel Magnif'eyes 2-в-1 Rimmel Magnif’eyes 2-в-1, 614 руб.

Rimmel Magnif’eyes 2-в-1, 614 руб.

Magnif'eyes 2-в-1 представляет собой двухсторонний стержень: на одном конце имеется мягкий карандаш, на другом — тени. С помощью кайала можно легко сделать аккуратные яркие стрелки, подчеркнуть линию роста ресниц и форму внутреннего века, а кремовые тени помогут выгодно выделить глаза, усилить глубину и выразительность взгляда.

Средство отличается приятной текстурой, насыщенной пигментацией, прекрасно ложится на кожу и растушевывается. Оно не скатывается и не собирается в складках век на протяжении 24 часов.

NYX Professional Makeup Jumbo Eye Pencil

NYX Professional Makeup Jumbo Eye Pencil, 430 руб.

Благодаря сочетанию воска, масел и пигментов карандаш легко наносится, ровно ложится и дает насыщенный цвет. Для создания классического Smoky Eyes идеально подойдет черный матовый оттенок. Нанеси его в качестве подложки, проведи карандашом линию по контуру ресниц верхнего и нижнего века, растушуй кистью и нанеси коричневые или серые тени.

А белый матовый оттенок используй в качестве базы. Закрась карандашом все подвижное веко и мягко растушуй подушечками пальцев до линии роста бровей. После нанеси цветные тени. Этот прием не только усилит интенсивность оттенка, но и значительно увеличит стойкость! Светлый перламутровый карандаш можно использовать как хайлайтер.

Kiko Milano Long Lasting Stick Eyeshadow

Kiko Milano Long Lasting Stick Eyeshadow, 380 руб.

Кремообразная текстура этих теней обеспечивает прекрасную способность к растушёвке сразу после нанесения. Цвет остаётся неизменным и блестящим до 8 часов, не создавая потёков и не смазываясь. Простое и удобное нанесение обеспечивается специальной закруглённой формой карандаша. Тени-карандаш представлены в 32 оттенках.

The Balm BatterUp

The Balm BatterUp, 1 449 руб.

Нежная текстура средства обеспечивает легкость и равномерность нанесения, а насыщенный пигмент делает взгляд выразительным и притягательным. Тени хорошо растушевываются, поэтому идеально подойдут для модного эффекта smoky-eyes. Тени выглядят благородно, переливаются на свету благодаря входящему в состав мелкому шиммеру.

В палитре присутствуют как темные, так и светлые цвета для дневного и вечернего макияжа. При накладывании теней в несколько слоев можно добиться яркого и насыщенного пигмента. Тени отличаются стойкостью к влаге, поэтому их можно наносить даже в жаркую летнюю погоду. Не содержат парабенов и других вредных химических компонентов.

Eyeko Me and My Shadow By Alexa Chung

Eyeko Me and My Shadow By Alexa Chung, 1 600 руб.

