Выбор главного редактора: 5 самых стойких теней для век

Тени в виде космической капсулы с сиянием, которое видно из космоса, палетка для огненного макияжа и новые тени с экстрактом и запахом шоколада — уже в новой подборке главного редактора BeautyHack Карина Андреевой (@kandreevaa).

Жидкий глиттер для век Diamond Dew, LimeCrime

Тени в виде космической капсулы — это любовь с первого взгляда. За одну упаковку уже можно ставить твердую пятерку. Но мы, бьютиголики, конечно же, идем дальше и проверяем средство на качество и прочность. И тут тест пройден на все сто процентов! Жидкие коричневые тени выдерживают ВЕСЬ день (а у меня он нередко бывает интенсивным и в бегах). Как-то раз наносила их утром в 9 утра до выхода из дома и была крайне удивлена, что все осталось на своих местах к восьми часам вечера. А этим летом на вечеринке у бассейна меня скинули в воду, и, к моему удивлению, макияж глаз никуда не делся.

Распределяются удобным аппликатором треугольной формы — растушевать можете прямо пальцами. В моей коллекции есть коричневатый оттенок Chocolate Diamond (но вообще их около 10). Ожидала, что это будет насыщенный шоколадный цвет, но на деле при растушевке от него остается лишь легкий эффект тонирования и яркие блестки, которые, как говорится, видно из космоса. Использую эти тени и как подложку под сухие текстуры, и как топ поверх темных оттенков для насыщенного сияния. Смываются без труда гелем для удаления макияжа.

Цена: 1 990 руб.

Тени для век Distortion Eyeshadow Palette, Urban Decay

Подборка про тени не может обойтись без палетки Urban Decay. Эта — настоящий праздник: обновленная палитра с интересными оттенками, оригинальный футляр и как всегда чудесное качество — восторг! Привезла ее из Нью-Йорка в феврале этого года и с тех пор беру с собой почти в каждую поездку. В палетке Distortions — 10 цветов + 5 оттенков-трансформеров (белые пигменты с разнообразными специальными эффектами). Пускайте в ход всю свою фантазию и придумывайте интересные комбинации. На фото я смешала Mind Game: кисточка была слегка смочена в воде, поэтому цвет получился розоватым. В качестве нижней подводки растушевала оттенок Shag. Для темно-карих глаз рекомендую попробовать еще такой такой вариант: растушевать на подвижном веке матово-черный Blackout, а поверх него нанести фиолетовый Rogue. Получатся смоки с легким сияющим эффектом. Альтернативой Rouge могут стать насыщенные оттенки с шиммером Velvet, Srash Ralk, Shag, First Offense — они прекрасно «лягут» на матовый черный и сделают взгляд более выразительным. Светлые Mind Game и Blur можно смело наносить под бровь и использовать вместо хайлайтера. Но это все мои эксперименты, а для новичков в макияже в палетке проведены специальные линии, которые показывают, как можно сочетать оттенки между собой.

Цена: 4 200 руб.

Тени для век Eye Tint, Giorgio Armani

С серией жидких теней для век Giorgio Armani познакомилась четыре года назад, когда начала свою карьеру бьюти-журналиста в Allure. И за это время ни разу не встретила жидкие тени, которые были бы чем-то лучше их, хотя аналогов выходило очень много. Во-первых, феноменальная стойкость — если наносить их утром, к вечеру они будут на месте (в случае если собираетесь на вечеринку и нужна яркость, добавьте один слой). Во-вторых, легкость нанесения — в голове сразу возникают сотни ситуаций, когда я действительно в экспресс-режиме растушевывала эти тени пальцем, находясь в такси, самолете, поезде, туалете Университета или даже аэропорта. Провела удобным аппликатором (как у блеска для губ) по подвижной поверхности века, растушевала пальцем и побежала (а если останется время на стрелку или тушь — так хоть на бал!). И эта история относится ко всем оттенкам, а их в коллекции около 13, в моей — 6, но не сдаюсь, а о последней новинке мы рассказывали тут).

Они хороши как соло, так и как подложка под сухие текстуры и особенно как основа под смоки. И это третья причина, по которой их люблю: очень часто Eye Tint (в частности, 9ый оттенок Cold Cooper) заменяет мне базу, и сухие тени приобретают с ними феноменальную стойкость, а еще не скатываются. При этом, чтобы смыть жидкие тени, вам хватит одного ватного диска, смоченного мицеллярной водой. На фото я использую 33-й оттенок — идеален для макияжа в офис.

Цена: 2 397 руб.

Тени для век Les 4 Ombres, Candeur et Experience, 268, Chanel

Часть моих запасов теней занимают «четверки» Chanel, которые выходят почти в каждой коллекции. Маленький изящный черный футляр всегда скрывает 4 оттенка, которые «под любой случай» — спокойные и яркие. Поскольку выше рассказывала в основном про тени с сиянием, поделюсь свой находкой с матовым финишем. Палетка Candeur et Experience появилась в моей косметичке осенью 2016 года. Я увидела «огненный» макияж глаз Кристен Стюарт в рекламной кампании бренда и тут же задумалась: подошел бы мне такой образ? Когда палетка оказалась в моих руках, незамедлительно приступила к экспериментам и пришла к выводу: да, подошел бы, поскольку красный оттенок (самый яркий цвет в палитре) идет здесь с коричневатым подтоном. Я влюбилась в эту новинку, а такой яркий, но при этом осенний макияж можно было видеть на мне всю осень 2016-го года. Кроме красного в ней есть и темно-коричневый, и светло-коричневый, и бежевый (напоминает цвет крем-брюле). Последний я часто использую соло для экспресс-макияжа и нередко сочетаю с тонкой стрелкой, а все четыре смешиваю для яркого образа: красный — на все подвижное веко, в складку и у внешнего уголка глаза растушевываю темно-коричневый, крем-брюле — во внутренний уголок глаза, а нижний ресничный контур подчеркиваю светло-коричневым. В этот раз ограничилась двумя и нанесла на все подвижное веко красный, а темно-коричневым подчеркнула нижний ресничный край. Тени стойкие, не осыпаются, 5-6 часов точно пробудут с вами, но, как и в случае с Eye Tint, смываются мицеллярной водой. В это сочетание всегда напрашивается матовая ярко-красная помада.

Цена: 3 202 руб.

Палетка Chocolate Gold, Too Faced

Про предшественницу бренда и большую любовь к ней писала тут. Новинка не разочаровала: когда поднимала «шоколадную» крышку, было ощущение, что открываю сундук с сокровищами, — так ярко сверкали тени. Золотой Chocolate Gold, цвет фуксии New Money, зеленый Money Bags — это три оттенка, которые мне нравится в экспресс-режиме наносить соло. В более сложном макияже они расставят яркие акценты. Палетка также содержит и матовые оттенки: Cocoa Truffle, Decadent, Rollin’ in Dough, So Boujee. На фото использую сияющий Rich Girl, добавив во внешние уголки глаз Holla For A Dolla.

Один из моих вариантов вечернего образа: на все подвижное веко наношу New Money, во внешних уголках глаза растушевываю черный Decadent (важно сделать растушевку тщательно, на это нужно время), в складку для плавного перехода — фиолетовый Livin’ Lavish, во внутренних уголках глаза распределяю «сияющий нюд» Rich Girl, под бровь — Drippin’ Diamonds, а нижний ресничный контур подчеркиваю оттенком Holla For A Dolla. В комплекте идет инструкция, где также предлагаются два варианта макияжа. Интересный факт — тени содержат натуральное золото и какао. Смываются в пару движений одной салфеткой для снятия макияжа (про любимые рассказывала здесь), при этом держатся довольно стойко.

Цена: 3 600 руб.