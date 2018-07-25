«Верните образ Хюррем!»: Мерьем Узерли стала брюнеткой

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли запомнилась многочисленным телезрителям ролью Хюррем, которую она успешно воплотила в сериале «Великолепный век». Рыжая бестия, как ее «окрестили» фанаты, получила всемирную известность и приглашения во многие проекты. Но в последнее время 34-летняя красавица сильно изменилась, причем, по мнению большей части пользователей, вовсе не в лучшую сторону.

Пышные формы, идеальная кожа, голубые глаза, пухлые губы и роскошные волосы — такой зрителям «Великолепного века» запомнилась Мерьем Узерли. Изначально ее критиковали за лишний вес, но спустя некоторое время актриса значительно похудела. После того как она внезапно покинула сериал из-за беременности, звезда сильно изменилась — подстриглась и стала шатенкой. Многие просили знаменитость вернуть огненный цвет шевелюры, который ей очень подходил. Но, вероятно, она хотела избавиться от ассоциаций с Хюррем. Затем она стала блондинкой, причем постоянно меняла оттенки волос — от золотистого до пепельного. А на днях Узерли шокировала кардинальной сменой имиджа — она стала брюнеткой.

Только недавно исполнительницу роли Хюррем критиковали за увеличение губ. Теперь же в сети обсуждают новый образ артистки. Некоторые называют перемены удачными, но большая часть подписчиков посчитала, что Мерьем сильно прогадала, затемнив свои локоны. Изменения коснулись и лица актрисы — ее брови в тон волосам фанатам не понравились. Они гадают, не татуаж ли это: «Ой, нет! Верните образ Хюррем, вы рождены быть рыжей!» «Такая красотка была, только не темный, уж лучше блонд, который вам тоже не особо подходил…» «Постарела как-то, сразу видно все мимические морщины, не то пальто».

«Вообще некрасиво, вы рыженькой были красавицей, а темный цвет волос — не ваше». «Такие красивые волосы были в сериале, даже при учете, что накладные пряди использовались, все равно. А сейчас вы себя испортили». «Губы увеличила, брови — татуаж, зачем?! Раньше было красивее намного». «А мне нравится, обожают ее в любом виде!»

Весной на Каннском кинофестивале Мерьем Узерли также демонстрировала изменения своей внешности. Тогда же под «прицел» недоброжелателей попало ее нарядное платье, которое… сравнили с тканью торшера.