На вашу голову: 12 отличных средств для волос с SPF

Что лучше всего защищает кожу головы от УФ, как сэкономить место в чемодане и зачем вам специальный шампунь после пребывания на солнце? Редакторы BeautyHack протестировали средства с SPF и поделились впечатлениями.

Спрей Mister Fantastic, Evo Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Спрей австралийского бренда считается универсальным средством для стайлинга и подходит для всех типов волос, но особенно его рекомендуют тонким. Мне понравилось то, что он действительно выполняет несколько функций. Во-первых, работает как термозащита. Во-вторых, уплотняет волосы по всей длине. В третьих, хорошо фиксирует и не дает им пушиться. Распыляю по всей длине мокрых волос и приступаю к экспресс-укладке «расческа-спрей-фен». Средство не склеивает волосы, имеет нейтральный запах (противники отдушек, возьмите на заметку). В составе нет сульфатов и парабенов. Теперь использую каждый день перед укладкой!

Цена: 1 720 руб.

Шампунь для волос и тела после пребывания на солнце Sun Care Hair And Body Cleanser, Aveda

В отпуске из бьютиголка превращаюсь в бьюти-лентяя — стараюсь минимизировать шаги и количество средств по уходу за кожей, телом и волосами. Последние у меня очень сухие, тонкие и ломкие. Для них прямые солнечные лучи — катастрофа. Особенно волосы не щадит море — соль превращает мои пряди из прически «подружка серфера» в спутанные, сухие колтуны. Тут нужен надежный помощник — и он нашелся среди средств парикмахера Хорста Рехельбахера, который смешал первый шампунь в раковине на собственной кухне. За 40 лет существования бренд Aveda значительно шагнул вперед — средства в незатейливой упаковке, с приятным ароматом и натуральными составами любят звезды, блогеры и бьютиголики всего мира.

Я — не исключение, и спрей для укладки, благодаря которому она не распадается через 40 минут прочно, поселился на полочке в ванной (подробнее почитать о средстве и посмотреть на локоны, которые получаются, если делать укладку с ним, можно здесь.

А в шампунь и вовсе влюбилась с первого применения — приятная субстанция «солнечного» цвета с нелипкой консистенцией отлично удаляет с волос остатки хлорки, соли, напитывая и увлажняя кожу головы. В отпуске пользовалась им каждый день. Состояние волос не ухудшилось: они, напротив, стали более послушными и мягкими. Средство отлично сохраняет и цвет волос (актуально для дам, которые как Кэти Пери сменили имидж к лету, смотрите тут).

Радует и состав — эфирные масла нероли, иланг-иланга и дикого ладанника не только создают невидимый защитный барьер, будто обволакивая локон, но и дарят волосам приятный цитрусовый аромат (который останется с вами весь день).

Цена: 2 350 руб.

Солнцезащитный спрей для волос Sun Care Protective Hair Veil, Aveda

Защита волос от солнца кому-то может показаться совершенно ненужным этапом в летней бьюти-рутине. Ею пренебрегала и я до тех пор, пока несколько лет назад не столкнулась с выпадением. На приеме у трихолога узнала, что волосяные луковицы — не самые шустрые части нашего организма — начинают реагировать на стрессы, повреждения и прочие агрессивные воздействия только через три месяца. Судорожно отсчитав время, поняла, что именно моя обгоревшая под португальским солнцем макушка и повлияла на избыточное выпадение.

Теперь ошибок не повторяю: наношу защиту от солнца не только в отпуске, но и в городе. Тем более, что спрей Sun Care от Aveda очень прост в использовании — напоминает легкое масло для волос и образует защитную пленку, нейтрализующую действие ультрафиолета. Обладательницы тонких волос могут не переживать: средство не утяжелит волосы, зато добавит им здорового блеска. Марка как всегда верна своим принципам, поэтому ингредиенты все сплошь натуральные — даже УФ-фильтры получили из корицы и грушанки, а масло ши и витамин Е будут дополнительно ухаживать за волосами. И все-таки расслабляться не советую: обновляйте спрей после каждого купания и в течение дня, а защиту от палящих лучей лучше доверьте широкополой шляпе.

Цена: 3 240 руб.

Защитная микро-вуаль Micro-Voile Protecteur, Kérastase

Спрей из линейки Soleil предназначен для защиты волос от неблагоприятного воздействия солнечных лучей и усиления блеска. Комплекс активных компонентов прекрасно увлажняет и восстанавливает волосы после долгого пребывания на солнце. Они останутся здоровыми, эластичными и мягкими.

Средство абсолютно невесомое — настоящая вуаль! Не утяжеляет, придает мгновенно блеск и в то же время выполняет свою основную функцию — защищает от нещадно палящего солнца. Большая часть моего отпуска прошла в Европе, и она была не особо приятна и благосклонна своими метеоусловиями: +29/33 градуса, влажность и палящее солнце, от которого не скрыться даже в тени.

Спрей наносила каждый день за 20-30 минут до выхода. Отдельный нежирный плюс ставлю за отсутствие эффекта «грязной головы». Распыляйте средство от корней до кончиков на сухие или вкладные волосы (первый вариант мне ближе), но все же советую 3-5 см от корней отступать. После нанесения вы поучаствуете запах спирта — не пугайтесь, через 2 минуты от него не останется и следа. А вот волосы будут мягкими и нежными на ощупь.

Хоть у меня и не вьющие пряди, но средство отлично справляется с защитой от «кудрявости» (проверено на подруге). Кстати, если вы планируете отправиться в отпуск в ближайшее время, знайте — у средства есть формат 50 мл (альтернатива тревел-формату).

Экономичный расход позволит разделить средство с любимой подругой/сестрой/мамой или дочкой. Вообще все, что так или иначе связно с отпуском, морем и перелетами/переездами просто обязано выпускаться в тревел-сайзах! Нам, девушкам, всегда трудно отказаться от всех своих пузыречков, баночек и косметичек.

Цена 2790 руб.

Восстанавливающий шампунь после солнца Solar Sublime, L’Oréal Professionel

Шампунь создан специально для отпуска на море. Мягкая формула бережно очищает кожу головы), а технология Mexoryl S. O. UV-protect защищает от ультрафиолетового излучения при длительном пребывании на солнце.

Упаковка шампуня тревел-френдли: удобная откидывающаяся крышка, небольшой объем, эргономичная форма (легко помесится в любой «чемоданный» угол). После использования волосы мягкие, легко расчесываются и приятно пахнут. Советую обратить внимание на линейку Solar Sublime перед поездкой на море — в «агрессивный» для волос период нужно более бережное к ним отношение.

Цена: 715 руб.

Несмываемый кондиционер для увлажнения и защиты Staying.alive, Kevin.Murphy

Если бы можно использовать только одно средство дополнительного ухода для волос, скорее всего, я бы выбрала этот спрей. Во-первых, волосы после него моментально становятся мягкими (за это спасибо гидролизированному шелку).

Во-вторых, его можно и даже нужно наносить не только на длину, но и на корни — экстракт корня лопуха укрепляет луковицы, а масло шиповника увлажняет кожу головы.

В-третьих, с ним можно забыть о пушащихся волосах (сезон дождей этим летом не прошел для меня бесследно).

В-четвертых, ароматы Kevin.Murphy я обожаю, просто все. Если и это все вас не впечатлило, вот еще несколько пунктов: спрей защищает ваши волосы от повышенных температур, отличается ультралегкой текстурой, не склеивает, подходит в качестве базы под укладку.

Если вы ищите идеальное и универсальное средство для волос, оно перед вами!

Цена: 2 080 руб.

Спрей-термозащита для волос Satinique, Amway

Я всегда скептически относилась к брендам, которые выпускают и стиральные порошки, и средства для ухода — моя саркастическая натура нервно хихикала и выдавала шуточки про «одну бочку». Но спрей Satinique убил базовое недоверие к Amway.

Спрей с термозащитой действительно работает, причем выкладывается на 100%, а не филонит. Двухфазное средство с экстрактом граната и маслом виноградной косточки делает волосы гладкими, послушными и отлично защищает от агрессивного УФ. После нанесения пряди блестят не хуже тульского самовара — спасибо легкому шиммеру и масляной основе.

На концах у меня очень сухие волосы — для них в «бьюти-меню» предусмотрена самая большая порция увлажнения. После Satinique они выглядят не как солома, а вполне эластичное волокно.

Для ленивых: вы вполне можете проигнорировать этап кондиционирования при условии использования спрея — он восстанавливает pH после щелочных ПАВ.

Цена: 1 200 руб.

Увлажняющий крем для волос и тела Sun Hair & Skin Hydrator, Wella

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

Не знаю как вы, а я — самый преданный адепт путешествий с ручной кладью и легких чемоданов. Выходя из самолета хочется чувствовать себя грациозной ланью, а не навьюченным верблюдом — несмотря на бьютиголизм, стараюсь взять с собой минимум средств. А чтобы в этот минимум вписаться, отдаю предпочтение «многостаночникам». Sun Hair & Skin Hydrator — представитель этого вида.

Крем защищает волосы от УФ и увлажняет кожу головы, предотвращая сухость и обеспечивая луковицам нормальное питание. Средство легкое, но сильное — ему не страшны ни хлорка, ни соли, ни экстремальные температурные условия. Крем защищает от выгорания и жесткости — одни плюсы и ничего кроме.

Главный действующий компонент — аллатоин, обеспечивающий увлажнение (огромное, человеческое ему за это). Наношу Sun Hair & Skin Hydrator на чистые волосы, оставляю на три минуты и смываю водой — можно смело идти на пляж!

Цена: 810 руб.

Спрей для защиты волос Linfa Solare Dry Spray, Kemon

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Kemon — итальянский семейный бренд профессиональной косметики для волос. В линейках есть средства для любого типа и под любые потребности — выбирай, не хочу. Эту марку знают и любят многие стилисты. Я хоть и не отношусь к представителям последней, но Kemon обожаю.

Для лечения поврежденных от солнца волос специалисты бренда разработали серию Actyva Linfa Solare. Солнцезащитная линейка основана на эксклюзивной технологии, включающей действие четырех активных компонентов для защиты и восстановления в течение лета.

Kemon идеально подошел моим кудрявым волосам. И пусть солнце — редкий гость в наших широтах, постоянная влажность на улице заставляет чаще использовать утюжок и фен. Спрей наношу ежедневно перед выходом и после укладкой волос. Локоны становятся мягче и кудряшки превращаются в красивые волны.

Цена: 960 руб.

Шампунь, маска и несмываемый спрей Sunsorials, Biolage

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Я очень люблю солнцезащитные шампуни и маски Biolage, и в этом году попробовала обновленную линейку.

Шампунь Sunsorials распределяю на влажные волосы легкими массирующими движениями по всей длине, после чего тщательно смываю. Затем наношу маску на 3-5 минут и промываю их теплой водой.

Финальный этап — распыляю несмываемый спрей Sunsorials Hair Protective Non-Oil на влажные волосы. Мне нравится блеск, который приобретают волосы после этого комплекса, а еще — они не путаются, легко расчесываются и находятся под защитой.

В составе шампуня и маски — экстракт подсолнечника (обладает антиоксидантными свойствами) и керамиды (восстанавливают волосы изнутри), а спрей содержит витамин Е (отвечает за увлажнение). Мне нравится, что несмываемый спрей не утяжеляет их, не оставляет жирного блеска и отлично защищает. Кстати, вся гамма подходит даже для окрашенных волос. У нас хоть и не такая жаркая погода, как на море, но все же важно защищать волосы и от малейшего излучения. А эти средства обязательно возьму с собой в ближайший отпуск и буду использовать после купания.

Цена за шампунь Sunsorials: 820 руб. Цена за маску Sunsorials: 1 100 руб. Цена за несмываемый спрей Sunsorials: 1 280 руб.