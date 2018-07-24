Яркое лето: самые актуальные оттенки для окрашивания волос

Клубничный блонд

Несмотря на свое название далеко не всегда оттенок клубничный блонд на волосах напоминает спелую ягоду. Существует множество вариаций этого окрашивания, но условно все их можно разделить на два типа: теплые и холодные. Теплые тона сочетают в себе лиловые и рыжевато-золотые нотки, за что их часто именуют розовым золотом, и оптимально подходят для девушек цветотипов «осень» и «весна». Холодные цвета выглядят как пастельно-розовые с жемчужными отливами и гармонично смотрятся на девушках цветотипов «зима» и «лето». Дерзайте!

Публикация от Revlon Professional (@revlonprofessional) 12 Мар 2018 в 9:25 PDT Древесный уголь

Светловолосым девушкам уже давно полюбилось окрашивание «под седину», однако на обладательницах более темных волос и кожи оно смотрелось не так выигрышно. К счастью, эти времена остались в прошлом, и специально для брюнеток стилисты разработали новый цвет, который получил название «древесный уголь». Это глубокий оттенок серого с металлическим отливом и синими нотками. Добавить образу дополнительного драматизма можно, сделав кончики более пепельными с помощью градиентного окрашивания.

Платина

Платиновые тона всегда делают внешность более эффектной и даже сексуальной. Однако добиться желаемого результата бывает довольно непросто, ведь главная особенность платины — отсутствие желтизны, которая часто «застревает» в волосах после окрашивания. Впрочем, на популярность тренда это, кажется, никак не влияет: девушки продолжают экспериментировать, мастера — оттачивать навыки, а модная палитра — пополняться новыми оттенками, например, Revlon Professional недавно расширили свою линейку Nutri Color Creme несколькими цветами с металлическим отливом.

Публикация от Revlon Professional (@revlonprofessional) 27 Фев 2018 в 4:01 PST Бургунди

Среди главных преимуществ популярного в этом сезоне цвета бургунди, сочетающего в себе красный, винный и темно-коричневый тона, — его универсальность. Если правильно подобрать оттенок, он будет потрясающе смотреться на девушках всех цветотипов, на волосах любой длины и текстуры. Можно остановиться на однотонном окрашивании, а можно попробовать колорирование или градиент. Еще один вариант — добавить несколько ноток бургунди к натуральному темному цвету волос.

Ежевика

Любителям экспериментов и неожиданных решений в этом сезоне стилисты советуют присмотреться к ежевичным оттенкам. Сочные, насыщенные тона выглядят смело и ярко, но в то же время не слишком броско. Те, кто хочет попробовать что-то новое, но не готов пока кардинально менять образ, могут начать с ежевичных прядей или скрытого окрашивания.

Редакционный тест

Мы тоже не остались в стороне и отправили нашего lifestyle-редактора Лену Титок протестировать на себе одно из самых актуальных окрашиваний сезона. Вот что получилось:

«Менять цвет волос на лето становится хорошей традицией. Первый раз я опробовала технику омбре в прошлом году, превратившись из брюнетки практически в блондинку. Результат мне понравился, и я решила снова осветлить волосы, придав им эффект выгоревших на солнце. Правда, этим летом я так и не придумала, что именно хочу увидеть у себя на голове, поэтому доверилась опыту и креативному мышлению мастера Дмитрия. Для создания моего нового летнего образа он выбрал средства Revlon Professional. Окрашивание заняло больше трех часов, несмотря на то, что коса у меня определенно не до пояса. Впрочем, время прошло незаметно: чай, домашнее овсяное печенье и рассказ о новых трендах в окрашивании и уходе за волосами помогли его скоротать. После осветления мои волосы прошли процедуру восстановления (средства от Revlon Professional, которые использовал Дмитрий, просто волшебно пахнут!), а уже потом подверглись тонированию. Оттенок получился очень теплым, медовым. Выглядит очень солнечно и натурально. Мастер пообещал, что колорирование продержится минимум месяц, после чего его можно будет обновить».