«Розовое настроение»: Наталья Рудова кардинально сменила имидж

Актриса Наталья Рудова поделилась в своем Instagram видео из машины в необычном образе. Вечная блондинка решила поэкспериментировать и сменила цвет волос на розовый. Перемены коснулись и длины волос — они стали короче, чем прежде.

— подписала видео с новой прической девушка.

Подписчики Натальи разделились на два лагеря. Одним очень понравился новый образ звезды: «Нереальное реально. Ты просто космос с этим цветом особенно», «Ой какая ж ты куколка», «Круто получилось», «Какая же Вы куколка красивая, такая нежность исходит от Вас», «Такая красотка». А некоторые не хотят принимать актрису в таком виде и просят вернуть все как было: «Нееет, зачем», «Надеюсь, это парик», «Вообще не идет», «Блондинкой лучше было».

А тебе нравится новой образ Рудовой?

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Фото:Instagram

Видео:Instagram