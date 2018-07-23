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«Розовое настроение»: Наталья Рудова кардинально сменила имидж
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«Розовое настроение»: Наталья Рудова кардинально сменила имидж 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя актриса Наталья Рудова удивила фолловеров новым имиджем.
Актриса Наталья Рудова поделилась в своем Instagram видео из машины в необычном образе. Вечная блондинка решила поэкспериментировать и сменила цвет волос на розовый. Перемены коснулись и длины волос — они стали короче, чем прежде.
— подписала видео с новой прической девушка.
Подписчики Натальи разделились на два лагеря. Одним очень понравился новый образ звезды: «Нереальное реально. Ты просто космос с этим цветом особенно», «Ой какая ж ты куколка», «Круто получилось», «Какая же Вы куколка красивая, такая нежность исходит от Вас», «Такая красотка». А некоторые не хотят принимать актрису в таком виде и просят вернуть все как было: «Нееет, зачем», «Надеюсь, это парик», «Вообще не идет», «Блондинкой лучше было».
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Фото:Instagram
Видео:Instagram
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