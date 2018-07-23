Что такое ваксинг?

Ваксинг — это восковая депиляция. Для удаления волосков на теле используют расплавленный воск. Его наносят на кожу по росту волос, а потом резко отрывают застывший воск против их роста. Ваксинг считается одним из самых безболезненных способов удаления волосков.

И если после электрической эпиляции волосы вырастают снова через 1–2 недели, то после ваксинга — только спустя 2–4 недели. Конечно, все зависит от индивидуальной скорости роста и густоты волос, но появляющиеся вновь волоски более тонкие и имеют ослабленную структуру. С каждым новым удалением процесс становится все быстрее, а эффект держится все дольше.

При ваксинге используют один из трех видов воска: теплый, холодный или горячий. Хорошо разогретый воск чаще всего применяют для удаления волос в труднодоступных местах. Теплый воск считается наиболее приемлемым для домашних процедур, продается он в форме картриджей. Холодный воск используется в виде готовых полосок.

При ваксинге может появиться раздражение, поэтому удалять волосы воском не стоит во время беременности, при сахарном диабете и ослабленном иммунитете.

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