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Что такое ваксинг?
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Что такое ваксинг? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Ваксинг — это восковая депиляция. Для удаления волосков на теле используют расплавленный воск. Его наносят на кожу по росту волос, а потом резко отрывают застывший воск против их роста. Ваксинг считается одним из самых безболезненных способов удаления волосков.
И если после электрической эпиляции волосы вырастают снова через 1–2 недели, то после ваксинга — только спустя 2–4 недели. Конечно, все зависит от индивидуальной скорости роста и густоты волос, но появляющиеся вновь волоски более тонкие и имеют ослабленную структуру. С каждым новым удалением процесс становится все быстрее, а эффект держится все дольше.
При ваксинге используют один из трех видов воска: теплый, холодный или горячий. Хорошо разогретый воск чаще всего применяют для удаления волос в труднодоступных местах. Теплый воск считается наиболее приемлемым для домашних процедур, продается он в форме картриджей. Холодный воск используется в виде готовых полосок.
При ваксинге может появиться раздражение, поэтому удалять волосы воском не стоит во время беременности, при сахарном диабете и ослабленном иммунитете.
Еще о безопасном и эффективном удалении волос:
15 страшных мифов о сахарной депиляции: верить или нет?
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Воск или шугаринг: как лучше удалять нежелательные волосы
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