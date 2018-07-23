Скажи нет сухим волосам: 12 лучших безсульфатных шампуней

Первые шампуни для волос появились в начале прошлого века, и с тех пор их состав пратически не менялся. Главным ингредиентом шампуней был и остается сульфат. Изначально его добавляли ради экономии, ведь при взаимодействии с водой сульфат активно пенится, а пена в свою очередь быстро удаляет загрязнения. Позже было доказано, что шампуни с сульфатами вредны для волос, поэтому ведущие производители стали выпускать безсульфатные серии. В нашей подборке 12 лучших безсульфатных шампуней, которым доверяют звездные парикмахеры.

Alterna Caviar Anti Aging Replenishing Moisture Shampoo

«Определенно это один из моих любимых шампуней. В нем отсутствуют не только сульфаты, но и парабены. Он подходит всем типам волос, а особенно поможет тем, кто причиняет волосам много стресса: вытягивает утюжком, часто красит или постоянно делает сложные укладки. Этот шампунь восстановит волосы, сделает их блестящими и шелковистыми» — Эндрю Фитзимонс, стилист-парикмахер, работает с Кайли Дженнер и Клои Кардашьян.

Цена — около 1000 рублей.

Serge Normant Dream Big Instant Volumizing Shampoo

«Эта шампунь содержит фосфолипиды, которые придадут сногсшибательный объем и надолго сохранят цвет окрашенных волос» — Серж Норман, стилист-парикмахер, владелец собственного бренда средств по уходу за волосами.

Цена — около 1500 рублей.

Color Wow Color Security Shampoo

Дженнифер Лопес и Кристина Агилера. «Всегда использую только этот шампунь. Он отлично моет волосы, не утяжеляет их и бережно ухаживает» — Крис Эпплтон, стилист-парикмахер, среди клиентов которого Ким Кардашьян

Цена — около 1300 рублей.

Balmain Paris Hair Couture Volume Shampoo

«Обычные шампуни высушивают волосы, смывая вместе с грязью все необходимые жиры. А тем, кто уже успел испортить волосы феном и окрашиванием нужно что-то питательное. Я обожаю этот шампунь, он делает волосы мягкими и густыми» -Энди Лекомпт, стилист-парикмахер Мадонны.

Цена — около 2000 рублей.

Vernon François Curl~ Shampoo

«Это один из моих любимых шампуней. Он отлично подходит для волнистых и кудрявых волос. Шампунь обогащен полезными маслами баобаба и кокоса, которые глубоко питают волосы» -Вернон Франсуа, стилист-парикмахер, владелец собственного бренда средство по уходу за волосами.

Цена — около 1500 рублей.

Oribe Gold Lust Repair & Restore Shampoo

«Шампунь отлично пенится, не высушивая волосы, и обеспечивает бережный уход. А пахнет он просто потрясающе» — Джованни Ваккаро, стилист-парикмахер.

Цена — около 3000 рублей.

R+Co Analog Cleansing Foam Conditioner

«Это не просто шампунь, а гибрид шампуня и кондиционера. Прекрасно подходит сухим волосам, которым нужно глубокое увлажнение» — Кэш Лоулесс, стилист-парикмахер.

Цена — около 1800 рублей.

Fatboy Hair Daily Hydrating Shampoo

«Шампунь укрепляет и разглаживает волосы, а еще чудесно пахнет свежей мятой» — Райн Перл, стилист-парикмахер.

Цена — около 1600 рублей.

Ouai Volume Shampoo

«В формуле содержится кератин, который бережно ухаживает за волосами и восстанавливает их» — Джен Аткин, стилист-парикмахер, владелец собственного бренда средство по уходу за волосами.

Цена — около 1600 рублей.

Living Proof Perfect Hair Day Shampoo

«Хотя я никому не советую мыть голову каждый день, но понимаю, что есть люди, которые не могут побороть себя в этом деле. В таком случае я советую именно Living Proof, этот шампунь достаточно нежный и подходит даже для ежедневного использования» — Марк Таунсенд, стилист-парикмахер сестер Олсен.

Цена — около 1600 рублей.

Malin + Goetz Moisturizing Shampoo

«Люблю этот шампунь за то, что в отличие от многих других безсульфатных шампуней он действительно хорошо пенится. После использования волосы выглядят прекрасно. А еще он потрясающе пахнет» — Беннетт Грей, стилист-парикмахер.

Цена — около 1700 рублей.

Virtue Labs Recovery Shampoo

«Шампунь содержит кератин, который восстанавливает даже сильно поврежденные волосы. Идеально подойдет окрашенным волосам» — Адир Абергель, стилист-парикмахер Энн Хэтэуэй

Цена — около 2300 рублей.