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Как сохранить чистоту волос без горячей воды
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Как сохранить чистоту волос без горячей воды 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Чем меньше вы будете ходить с распущенными волосами, тем дольше они останутся свежими.
Горячую воду дали еще не всем. И если для того, чтобы ополоснуться, много усилий не нужно, то помыть голову для женщин становится настоящей проблемой. Не спешите отчаиваться, если привыкли выглядеть безупречно и удивлять коллег искусной укладкой. Есть несколько способов продлить свежесть и чистоту волос.
Не жалей воды
Один раз соберись, вскипяти несколько чайников с водой, подготовь ковши и помой голову как следует — с шампунем, кондиционером и… без маски. Дело в том, что она увлажняет, но жирнит волосы. А соответственно, мыть их придется чаще.
Кстати, о бальзаме. Его следует наносить исключительно на кончики, иначе на второй день после мытья придется делать хвост. Все средства, которые наносишь на волосы, хорошо смой — потрать на это минуты две (мы же написали выше, что понадобится несколько чайников воды?). Потому как именно шампуни и другие вкусно пахнущие средства, оставшиеся на волосах, впоследствии вынуждают снова бежать за ковшом и чайником. А еще можно ополаскивать отварами трав.
Сухой шампунь — нужен ли?
Споры о том, справляются ли сухие шампуни со своей задачей или нет, среди любительниц шикарной шевелюры разгораются постоянно. Отметим, что немаловажным фактором в этом вопросе становится длина волос.
Те, кто носит короткие стрижки или чьи волосы не отличаются завидной густотой, могут смело приобрести флакон сухого шампуня. Скорее всего, на пару дней он действительно станет для вас незаменимым помощником. А вот девушкам с длинными волосами ничего не обещаем — все зависит от типа вашей кожи головы. Если она сухая и обычно вы моете голову всего 1–3 раза в неделю, можете попробовать. Остальным на магию распылителя надеяться не советуем. Кроме того, сухой шампунь подсушивает волосы.
Что по прическе?
Идеальный выход из положения — закалывать волосы в пучки, делать косички, начесы и проводить другие манипуляции. Объем, который можно создать, используя расческу и лак, также не выдаст ваш секрет об отсутствии горячей воды дома.
А еще спать лучше с собранными волосами, чтобы волосы не собирали невидимую глазу грязь с подушки.
Следи за питанием
Витамины, правильные, полезные продукты, полноценный сон и здоровый образ жизни в целом также влияют на состояние волос. Если начать все соблюдать в день, когда воду отключили, это, конечно, не сработает — такой подход должен быть каждодневным.
Результат не заставит себя долго ждать. Разницу почувствуете в течение года, который, гарантируем, пролетит очень быстро.
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