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«Седые жирные волосы и кудлатая голова»: фанаты не узнали Рассела Кроу на жутком видео с расчесыванием бороды
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«Седые жирные волосы и кудлатая голова»: фанаты не узнали Рассела Кроу на жутком видео с расчесыванием бороды 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
54-летний актер Рассел Кроу, звезда «Гладиатора» и «Игр разума», шокировал поклонников видеозаписью того, как он ухаживает за растительностью на лице.
Рассел Кроу в своем Instagram честно показал, как расчесывает спутанную седую бороду и пытается справиться с отросшими волосами. Выглядит процесс местами не менее пугающим, чем недавнее «безумное» видеоселфи Энтони Хопкинса.
— подписал видео он, намекнув, что видоизменился для роли. Однако фолловеры все равно осудили его за неопрятность. «Седые жирные волосы и кудлатая голова», «Выглядит очень жутко», «Куда подевалась ваша сексуальность?» — пишут они. Впрочем, есть и те, кому Кроу по душе и в таком виде. «До отвращения люблю вас», — призналась одна из фанаток.
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Фото:Instagram
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