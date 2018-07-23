Что делали немцы с волосами узников концлагерей

Судя по сохранившимся фотографиям, на которых запечатлены узники концентрационных лагерей, подавляющее большинство тех, кто попадал на «фабрики смерти», брили наголо. Однако немцы не выбрасывали и не сжигали волосы своих жертв. Они пускали локоны в дело.

Тонны волос

В 2009 году в известном немецком журнале «Шпигель» («Der Spiegel») были опубликованы результаты расследования, проведенного представителями телевизионной версии издания в Польше . Объектом интереса журналистов стала германская компания «Шэффлер» («Schaeffler»), специализирующаяся на производстве запасных частей для автомобилей. По данным СМИ, владелец фирмы Вильгельм Шэффлер приобрел свой бизнес в 1940 году и долгое время активно использовал на фабрике, находившейся всего в 3-х часах езды от концлагеря Освенцим , принудительный труд узников. Но самое главное сотрудник музея Освенцим профессор Яцек Лачендро (Jacek Lachendro) поведал журналистам о том, что в конце войны на территории завода «Шэффлер» были найдены почти 2 тонны человеческих волос. Польские власти тщательно изучили находку и пришли к выводу, что локоны содержали остатки яда, который использовали нацисты для умерщвления людей в газовых камерах. Тот факт, что волосы действительно поставлялись из Освенцима для дальнейшей переработки на фабрику Шэффлера, подтвердили и оставшиеся в живых заключенные.

Человеческие волосы как сырье

Как пишет «Шпигель», из волос жертв концлагеря делали грубую ткань, которая шла на пошив специальных роб для заключенных. Несмотря на все выявленные музейными работниками и журналистами факты, представители компании «Шэффлер» отрицают, что использовали в каком-либо производстве человеческие волосы.

Косвенным подтверждением того, что волосы убитых узников на самом деле продавали немецким компаниям, является и то обстоятельство, что некоторые концлагеря были просто завалены человеческими локонами. Например, в том же Освенциме волос оказалось более 7-ми тонн. Они были аккуратно упакованы в мешки и сложены на складе.

До сих пор в одной из экспозиций лагерного музея посетители могут увидеть отгороженные стеклом горы человеческих волос. Они также предназначались для отправки на различные фабрики, где из них ткали материал не только для спецодежды узников, но и для подкладочной ткани СС-овской формы. Кроме того из волос делали хозяйственную сетку и набивали ими матрасы.

Матрасы

По воспоминаниям очевидцев, целые эшелоны, груженные мешками с волосами заключенных, покидали территории многих концентрационных лагерей. Так, тот же «Шпигель» приводит показания бывшего узника Освенцима, который собственными глазами видел, как от «фабрики смерти» отправлялись 2 вагона с человеческими волосами.