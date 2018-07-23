Лучшие методы выведения вшей и гнид за 1 день

Если дети принесли домой насекомых в волосах, не стоит паниковать, так как вывести вшей и гнид у ребенка можно за 1 день даже в домашних условиях. Есть радикальные способы, избавляющие от проблемы сразу, современные средства, дающие быстрый моментальный эффект и некоторые не столь быстрые, но эффективные и проверенные методы.

Радикальный метод — моментальный результат

Никто не застрахован оттого, чтобы в общественных местах подцепить вшей. Чистота волос при этом не играет никакой роли. Дети всегда в зоне риска.

Заразиться паразитами можно:

используя чужую расческу;

посидев на кресле, куда упал волосок с гнидой, с зараженной головы;

полежав на одной постели или диване с зараженным человеком.

Заражение происходит только при контакте с волосами, на которых живет вошь или отложена гнида. Ни по воздуху, ни каким-либо другим путем эта зараза не передается.

yandex_ad_1 Размножаются вши очень быстро. Одна особь способна отложить за сутки десятки яиц. Крепит она их на расстоянии 2-3 сантиметров от головы на волос, используя надежное клеящее вещество. Сама же вошь не может жить вне волосяной поверхности головы и погибает очень быстро, выпав из жизненно важной среды. Поэтому самым эффективным способом, позволяющим за 1 день вывести вшей у ребенка в домашних условиях, является не что иное, как короткая стрижка.

Необязательно брить голову. Достаточно подстричь зараженного педикулезом машинкой с насадкой в несколько миллиметров.

Этот способ избавляет от проблемы моментально и не требуется дальнейшего контроля над ситуацией. Но подходит он не всем. Мальчикам он доступен и даже рекомендован среди прочих. В случае с девочками его можно использовать, но если малышка не достигла трех или четырехлетнего возраста, когда уже жалко расставаться с красивыми волосами.

Есть другие очень эффективные способы, позволяющие за 1 день, точнее, за 1 применение, вывести вшей у ребенка в домашних условиях, сохраняя красивые волосы. Но даже девочкам рекомендовано подстричь длинные волосы, насколько возможно, так как придется несколько дней вычесывать погибших насекомых и их яйца.

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Современные надежные средства

Для борьбы с головными вшами у детей можно приобрести аптечное педикулицидное средство. Сегодня предложено довольно большое разнообразие подобных препаратов. Все они имеют возрастное ограничение. Есть те, что подходят для детей от 3 и от 5 лет. Одним из таких препаратов является FullMarks.

Препараты выпускаются в форме:

эмульсий;

шампуней;

спреев.

Иногда в комплект входит специальная расческа с редкими зубчиками. Это важный предмет, который является этапом в изгнании паразитов. Вычесывать оставшихся насекомых и их яйца необходимо.

Производители обещают избавление от вшей за одно применение. На практике так и происходит судя по отзывам тех, кто использовал средство.

Но есть определенные правила:

Первый этап — обработка кожи головы средством. Его нужно оставить на то количество времени, которое указано в инструкции. Обычно это около 10-15 минут.

Вычесывание специальной расческой.

Мытье головы.

Одной обработки хватает, чтобы уничтожить вшей и умертвить гнид. Но, рекомендуется проводить повторную через неделю. В течение всех семи дней после первой санации важно вычесывать волосы расческой с мелкими промежутками между зубьев.

Современные средства убивают взрослые особи вшей и их яйца. Но гниды очень прочно приклеены к волоскам, поэтому вычесывание необходимо, чтобы их удалить. Расческа захватывает и умерщвленных вшей.

Вывести головных вшей можно даже только при помощи вычесывания, но это займет довольно много времени.

yandex_ad_1 Современные средства, безусловно, очень эффективны и позволяют вывести вшей в домашних условиях у ребенка за 1 день, как гласит инструкция и отзывы. Но у них есть один недостаток — высокая стоимость. Цена за флакон доходит до 700-1000 рублей.

Есть и более дешевые способы. Если зараженность не сильная, то и они избавят от проблемы за 1 применение. Но важно после вычесывать волосы специальной расческой.

Проверенные недорогие средства

Если возраст ребенка позволяет, то можно использовать для избавления от вшей краску для волос, в состав которой входит аммиак. Нужно просто покрасить волосы, следуя инструкции. Во время окрашивания лучше покрыть голову пакетом или пленкой и обмотать полотенцем. Взрослые насекомые должны погибнуть от испарения, но вот гниды при этом останутся живыми.

Их нужно будет интенсивно и настойчиво вычесывать, чтобы они не успели вылупиться. Такой способ может нанести вред волосам ребенка и коже головы. Потребуется восстановление.

Еще одно аптечное недорогое средство — «Чемеричная вода». Она не только избавит от головных вшей, но и улучшит состояние волос. Правда, придется применять ее несколько раз с перерывом в неделю.