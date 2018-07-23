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Тренд из Instagram: ногти-желе
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Тренд из Instagram: ногти-желе 

SNCmedia.ru 52 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Новым маникюрным трендам из Instagram (особенно применимым в реальной жизни) мы всегда рады. Сейчас мир сошел с ума по #jellynails, ногтям, напоминающим желе.
Чем отличаются желейные ногти? Во-первых, они прозрачные, поэтому и напоминают яркое желе или мармеладки. Во-вторых, напоминают по форме старые добрые типсы и зачастую для создания такого маникюра используется моделирование ногтя гелем или акрилом. В-третьих, это яркие (в том числе и неоновые) цвета, как любили в 90-х.
Тренд пришел из Южной Кореи (впрочем, как и большинство крутых бьюти-тенденций последних лет). Еще один популяризатор идеи — звезда всея Instagram Кайли Дженнер, которая одной из первых среди звезд попробовала желейный маникюр и, естественно, поделилась фото в своем аккаунте.
Если вам очень нравятся ногти-желе, но кислотные цвета вызывают у вас эстетический катарсис, есть и более спокойные интерпретации тренда — например, с прозрачным лаком (или в сочетании с аккуратным глиттером и голографией).
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