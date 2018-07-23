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«Великовозрастная женщина»: Елена Бушина попала впросак с праздничным образом
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«Великовозрастная женщина»: Елена Бушина попала впросак с праздничным образом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Бывшая участница шоу «Дом-2» Елена Бушина недавно отметила день рождения — ей исполнилось 32 года. Для того чтобы блистать на празднике, она пригласила визажиста, который, по мнению поклонников, накрасил Елену так, что она в миг постарела лет на 10. И хотя сама Бушина осталась довольна работой, поклонники решили высказаться.
О возрасте людей, прославившихся как участники «Дома-2», можно узнать только от них самих. Но далеко не все будут рады «раскрыть карты», тем более, что им ничего не стоит скинуть несколько «лишних» лет, притворившись немного моложе, чем в действительности. Поклонники Елены Бушиной, только что отпраздновавшей день рождения, усомнились в том, что ей действительно всего 32 года, а виной тому стал неудачный макияж. Елена неоднократно рассказывала, что в обычной жизни красится совсем немного, делает акцент на губы, а для глаз использует разве что тушь, потому что в макияже она совсем не профи. Но, конечно, любой девушке в свой день рождения хочется выглядеть лучше, чем в обычной жизни, а потому Бушина решила обратиться к профессионалам, сделавшим ей макияж и прическу.
Поклонники, привыкшие видеть Елену совсем другой, остались недовольны получившимся результатом. Они посчитали, что яркий акцент на глаза очень старит Бушину, так что отмечая свои 32 года она выглядит скорее на 42. Прическа тоже не впечатлила публику. Тем более, что Елену давно критикуют за неудачный цвет волос: «Похожа на великовозрастную женщину» «И макияж и прическа старят. Не понравилось. Я даже не узнала б кто это…» «Лет 10 вам прибавили… И мейк и прическа не ваши… Я не сразу узнала вас даже» «Мне кажется, что такой макияж прибавляет вам возраст» «Идёт, но повзрослела лет так на 10» «Не верю что всего 32 года, по фото тянет на сорокет» Впрочем, ничто не помешало Елене отлично повеселиться, причем дважды. Она отметила свой день рождения сначала с семьей, а потом с многочисленными подругами в клубе. Правда, туда Бушина пошла в образе попроще.
А вот фигуре Елены можно только позавидовать. Еще недавно ей приходилось опровергать слухи о беременности из-за нескольких набранных килограммов и срочно садиться на диету, а сейчас, спустя всего месяц, Бушина может похвастаться идеально стройными ногами.
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