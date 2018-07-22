Просроченная тушь может лишить зрения

Пятидесятилетняя жительница Австралии поплатилась за свою бережливость: она накрасила глаза просроченной тушью и практически потеряла зрение из-за занесённой инфекции. Женщина нанесла на ресницы тушь перед выходом в свет со своими дочерьми. На следующий день её муж заметил, что глаза женщины покраснели и воспалились.

По данным газеты The Independent, автралийка почувствовала мучительную боль и обратилась к офтальмологу. На протяжении нескольких месяцев ей пришлось несколько раз побывать у специалистов, и наконец один из врачей предположил, что боль — это результат серьёзной инфекции, которая могла появиться из-за использования просроченной косметики. К тому моменту, как врач определил диагноз, женщина практически потеряла зрение и, как полагают специалисты, полностью ослепнет в течение трёх лет.

Австралийский бьюти-специалист Салли Нолан в связи с инцидентом предупредила модниц об опасностях использования просроченной косметики для глаз. «Срок годности составляет от трёх до шести месяцев», — заявила она. При этом сроки жизни продукта чаще всего исчисляются с момента, когда он впервые был использован.

Global Look Press/imagebroker.com Россиянки также зачастую пользуются просроченной косметикой, об этом свидетельствуют записи на российских бьюти-форумах. Некоторые сталкиваются при этом с проблемами.

«Я вот новую пудру распечатала, долго лежала запакованной, подарили. Цвет, запах, текстура — всё отлично, попудрилась, на следующий день пол-лица в красных точках болезненных», — рассказывает одна из девушек.

«Просрочку выкидываю сразу. Один раз тени не досмотрела, после макияжа «песок» в глазах появился. Посмотрела на дату, точно, месяц, как попрощаться пора», — пишет другая.

Впрочем, многие рассказывают и о том, что не хотят выбрасывать косметику, потому что она стоила дорого. Другие негодуют: здоровье дороже, чем какая-то тушь.

Красота не требует жертв

Специалист по ламинированию ресниц Елена Драпак посоветовала следить за сроками годности и условиями использования косметики. «Экономично будет покупать только те продукты, которые вы точно используете до окончания срока годности», — сказала собеседница News.ru.

«Подводки, туши, тональные кремы — средства жидкой консистенции — при открытии начинают взаимодействовать с воздухом, происходят окислительные процессы. Если мы средство открыли, несколько раз им попользовались и закрыли, начинается расслоение компонентов. Также в воздухе содержатся частички пыли и микроорганизмы, невидимые глазу. Последние при попадании в благоприятную среду начинают активно размножаться», — рассказала специалист.

«Наши ресницы защищают глаза от пыли. Нанеся просроченную тушь на ресницы, мы фактически делаем себя мишенью для этих самых бактерий», — добавила Елена Драпак. Она также посоветовала не разбавлять высохшую тушь водой, это может привести к сильной аллергии и даже выпадению ресниц.

По её словам, сухие продукты, например, тени для глаз, можно использовать чуть дольше, но только при непременном соблюдении правил гигиены. «Мы пользуемся чистой кисточкой, не опускаем в средство пальцы, не допускаем попадания в него грязи», — перечислила собеседница News.ru.

Особое внимание следует уделять помадам и блеску для губ, поскольку использование некачественных, просроченных средств может привести к накапливанию тяжёлых металлов в организме, к пищевому отравлению, объяснила специалист. Если заметно изменение запаха, текстуры, цвета — продуктом ни в коем случае пользоваться нельзя. И обязательно следует соблюдать условия хранения косметики — не оставлять её в открытом виде, не подвергать воздействию солнечных лучей и экстремальных температур.

Дерматологи давно заметили, что косметика является прекрасной питательной средой для бактерий. Потому «протухшие» туши и подводки способствуют развитию конъюнктивита, кератита, блефарита. В жидких тональных средствах и помаде со временем может завестись стафилококк, а пудра с истекшим сроком годности нередко становится источником размножения микроклещей, вызывающих себорейный дерматит.

Сотрудники Лондонского университета Метрополитен ранее проверили в лаборатории популярные косметические средства, в том числе тональный крем, румяна и блеск для губ. В косметике, которая долго хранилась в открытом виде, нашлись возбудители менингита, вагиноза и гастроэнтерита, а также бактерии, вызывающие акне, провоцирующие инфекции респираторной системы и мочевыводящих путей.