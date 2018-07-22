Джиджи Хадид не бреет подмышки?

Поклонники и завистники Джиджи Хадид (Gigi) то и дело находят недостатки во внешности девушки: постоянно обращают внимание на ее грязные волосы и критикуют за небритые подмышки.

О любви Джиджи к растительности в области подмышек начали говорить еще в-ом году, когда модель приняла участие в съемках для рождественского календаря в журнале Love.

Основной идеей ролика было показать сильную и красивую девушку, которая может постоять за себя в любых обстоятельствах, а слоганом календаря стала фраза «Stay» («Будь сильной»). В съемках также приняли участие Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Стелла Максвелл (Stella Maxwell), Карли Клосс (Karlie Kloss) и другие модели. Девушки снимались в спортивном зале и на боксерском ринге, демонстрируя свою отличную физическую подготовку.

Впрочем, назвать подмышки Джиджи неухоженными нельзя. Просто модель не считает, что они всегда должны быть идеально гладкими. В последнее время звезды активно поддерживают движение бодипозитива и выступают за любовь к себе и своему телу при любых обстоятельствах. Некоторые из них даже предпочитают не избавляться от волос на ногах.

Многие поклонники поддержали Джиджи и ее идею о том, что совсем не обязательно гнаться за модными стандартами, чтобы оставаться счастливой. Но нашлись и те, кто счет подобное поведение со стороны модели совершенно неуместным: мол, такая видная девушка, как Джиджи должна подавать пример красоты, ухоженности и идеального тела.