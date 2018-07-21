Парикмахер был пьян: звезды с крайне неудачными стрижками

Сейчас актриса — образец безупречного вкуса. А в далеком 1997 году Джоли предпочитала смелые эксперименты. Причем не всегда удачные. Яркий пример тому — короткий «ежик». Стрижка подчеркнула прямоугольную форму лица Анджелины, сделав ее еще более массивной.

Пока звезда была в разладе со своим возлюбленным Лиамом Хеймсвортом, она успела вволю похулиганить. Причем не только на сцене, но и в жизни. Певица выходила в свет в откровенных нарядах и с невероятными прическами. Одна из них, напоминающая хаос на голове, продемонстрировала сомнительную репутацию стилиста, а не скандальную популярность Майли.

Над имиджем красотки Йоханссон уже поработали грамотные стилисты, которые подобрали ей подходящую стрижку и оттенок волос. Но все же Скарлетт успела засветиться на публике со странной прической в виде коротких прядей на макушке и удлиненных у затылка, которые были окрашены в контрастное мелирование. К счастью, звезда избавилась от этого провинциального кошмара. Теперь она отдает предпочтение классическим стрижкам и благородным оттенкам в окрашивании. Кристен Стюарт

Еще одна звезда, которая однажды захотела проникнуться духом нулевых и выбрала стрижку с удлиненными прядями на затылке. В этом случае парикмахер не только сделал некачественную стрижку, но и схалтурил с укладкой, не проработав пряди.

Ферги

Певица решила идти до конца в создании образа подружки рэпера с неспокойных улиц Бронкса и попросила стилиста поколдовать над прической. Видимо, парикмахер сам был из того района, раз воспринял слова Ферги буквально и сделал ей густую накладную челку, которая больше похожа на занавеску.

Дженнифер Гудвин

Стрижка пикси, несомненно, идет актрисе. Но лишь с тем условием, что она должна быть выполнена грамотно. Кажется, однажды любимый парикмахер взял отпуск или ушел на больничный, и Дженнифер пришлось обращаться к другому стилисту, который слишком коротко подстриг пряди, подчеркнув круглую форму лица Гудвин.

Дочь знаменитого Оззи Осборна Келли всегда боролась с лишним весом. Иногда ей удавалось это, но чаще вес брал свое. Однако Келли выглядела бы эффектнее, если бы выбирала подходящие фигуре наряды и прически. Чаще всего звезда демонстрировала то, как не стоит стричься, если не хочешь выглядеть толстой. Яркий пример такой стрижки — ультракороткие виски и затылок и удлиненные пряди на макушке. Подобная прическа открывает проблемные при лишнем весе щеки и подбородок, которые в этом случае кажутся еще более объемными. Читайте больше о стиле звезд:

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