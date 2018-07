Создательницы молодых российских брендов делятся своими beauty-лайфхаками 

ДАРЬЯ РОБСКИ

WONDER ME В детстве каждое лето я проводила у бабушки, примерно в двухстах километрах от Москвы . Там мы собирали разные травы и делали на их основе средства и отвары. Уже в сознательном возрасте я решила снова этим заняться. Сначала исключительно для себя, потом — для подруг, а сейчас — абсолютно для всех. В основе косметики Wonder me — только натуральные ингредиенты. Чтобы получить от них максимум эффективности, нужно соблюдать некоторые правила. Наносите масло для тела мокрыми ладонями или на влажную кожу. Оно лучше впитывается и увлажняет. Если вы решили сделать грязевое обертывание дома, то сначала нанесите на тело соляной скраб. Он усиливает действие грязи в 10 (!) раз. Когда-то так делали во всех советских санаториях.