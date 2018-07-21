Создательницы молодых российских брендов делятся своими beauty-лайфхаками

ДАРЬЯ РОБСКИ

WONDER ME В детстве каждое лето я проводила у бабушки, примерно в двухстах километрах от Москвы . Там мы собирали разные травы и делали на их основе средства и отвары. Уже в сознательном возрасте я решила снова этим заняться. Сначала исключительно для себя, потом — для подруг, а сейчас — абсолютно для всех. В основе косметики Wonder me — только натуральные ингредиенты. Чтобы получить от них максимум эффективности, нужно соблюдать некоторые правила. Наносите масло для тела мокрыми ладонями или на влажную кожу. Оно лучше впитывается и увлажняет. Если вы решили сделать грязевое обертывание дома, то сначала нанесите на тело соляной скраб. Он усиливает действие грязи в 10 (!) раз. Когда-то так делали во всех советских санаториях.

В ванне с солью нужно проводить не менее 30–40 минут. Дело в том, что первые 20 наше тело освобождается от токсинов — и только потом начинает получать пользу от содержащихся в воде минералов и микроэлементов. Да, и стандартной (без добавок) соли необходимо добавить в ванну не менее 500 граммов. Переходите на органические шампуни осторожно. Начать лучше всего с чередования — через раз — уже привычных, содержащих силикон, и натуральных. А затем постепенно «отключайте» первые.

ЮЛИЯ ЧЕКАНОВА

GREAT TROTTER

Мне посчастливилось поработать со многими известными косметическими брендами, и качественные свечи всегда были моим фетишем. Вообще, любой аромат вокруг нас создает настроение, поэтому к его выбору нужно относиться серьезно. Для спальни отлично подойдут свечи с ароматом лаванды, которая обладает успокаивающими и расслабляющими свойствами. Создать романтичное настроение помогут ваниль и роза, а если ночь обещает быть по-настоящему жаркой, берите в компанию свечи с нотами мускуса и спелого инжира. Для ванной комнаты идеальны холодные запахи с хвойными и солеными аккордами. На кухне же прекрасно проявят себя свечи с гурманскими нотами — ванилью, корицей, шоколадом, — а также композиции из белых цветов. Свечи с выраженным цитрусовым ароматом повышают работоспособность и улучшают настроение. У ваших нарядов тоже может быть свой неповторимый флер, если зажигать свечи в гардеробной. Только, пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности!