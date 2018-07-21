Что для русской женщины значила коса

Многие века женщины на Руси носили только длинные волосы. Илишь в начале прошлого века, когда повеяло эмансипацией, некоторые из них стали носить короткие стрижки. С чем же это связано? Дело в том, что волосы для русских всегда имели особый, сакральный смысл.

Значение кос Все русские женщины, независимо от возраста и сословия, носили косы, и по ним можно было определить их статус. Так, девочкам с семи лет заплетали косу из трех прядей, символизировавшую триединство. У славян это были три мира — Явь, Правь и Навь, а у христиан — Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Заплеталась коса строго по направлению позвоночника, так как наши предки считали, что именно через хребет человека наполняют жизненные силы.

Незамужние девушки носили одну косу, в которую вплетали ленты и другие украшения. Замужние женщины должны были носить две косы, которые иногда укладывали на голове короной. Одна коса символизировала, что женщина вверяет себя Богу, вторая — мужу. Существовала также примета, что если замужняя женщина будет носить одну косу, она может овдоветь.

Замужние должны были закрывать косы кокошником или повойником. Фольклористы считают, что это делалось в защитных целях, чтобы женщина, входя в чужой род, не могла повредить ему своей магической силой, сосредоточенной в волосах. Таким образом в браке она становилась собственностью мужа.

Коса символизировала женскую честь. Даже просто дернуть девушку за косу считалось оскорблением для нее. Оскорбительно для женщины было и сорвать с нее головной убор. А если кто-то отрезал у девушки или женщины волосы, то мог заплатить солидный штраф. Обрезать женщинам волосы разрешалось разве что при монашеском постриге, и то обычно ограничивались одной или несколькими прядями.

Иногда девушка или женщина самостоятельно обрезала себе волосы. Например, она могла сделать это в память о погибшем муже или женихе. Такой поступок указывал на глубокую скорбь и нежелание больше выходить замуж.

В каких случаях волосы девушке или женщине могли обрезать насильственно? Например, если она расставалась с невинностью до брака, если ее обвиняли в чем-то неблаговидном — скажем, в колдовстве. Обрезать косу могла и ревнивая соперница.

Кроме того, в отдельных регионах существовал обычай, когда девушке отрезали косу перед вступлением в брак, после чего она дарила ее суженому, а сама начинала отращивать новую. Это символизировало, что она отныне вручает свою жизнь мужу.

К тому же, девичья коса жены служила, по поверьям, оберегом от сглаза и несчастий. Воины часто брали ее с собой как талисман, отправляясь сражаться с половцами и печенегами. Зато враги, ворвавшись в поселение, нередко отрезали женщинам волосы — в знак покорения.

В XV—XVI столетиях новгородское духовенство пыталось бороться с языческим обычаем бритья головы замужними женщинами.

Сила волос

Почему же женским волосам на Руси придавали такое значение? Российский этнограф Нина Ивановна Гаген-Торн полагает, что славяне издавна связывали женские волосы с идеей плодородия и половой силы, и приписывали им магические свойства.

Распускать волосы дозволялось во время языческих празднеств, например, праздника Ивана Купалы, когда необходимо было проявление этой самой силы. При родах женщины также снимали головной убор и распускали волосы, чтобы облегчить процесс.

В Орловской губернии во время сложных родов женщины держали собственные волосы во рту. В Вятской губернии они глотали волосы, чтобы вышел послед. Хотя современные медики считают, что это действие просто вызывало рвоту, и таким образом удавалось добиться желаемого результата.

Также в Орловской губернии было принято перевязывать пуповину новорожденного прядью волос, срезанной с материнского виска — чтобы привязать ребенка к матери. В Сарапульском уезде Вятской губернии существовал еще и такой обычай: если у ребенка «зацветет» рот, мать должна обтереть его своими волосами.

Ритуал расчесывания

Расчесывание женских волос представляло собой целый ритуал. Считалось, что эта процедура поможет восстановить утраченные жизненные силы. Малышкам имели право расплетать косы и расчесывать волосы только родители.

Взрослые девушки или женщины либо расчесывались сами, либо позволяли это делать матери, сестре или другой близкой родственнице, в крайнем случае — своему мужу или избраннику. Необходимо было провести гребнем по волосам не менее сорока раз. Понятно, что при остриженных волосах ритуал не имел бы смысла.

«Проводники» жизненной энергии

Еще у древних славян существовало поверье, что остричь волосы означает забрать силу человека. Считалось, что такой человек ослабнет, будет болеть и может даже умереть, а также уязвим для злых сил. Так, остриженные волосы могли попасть в руки какому-нибудь колдуну, который мог навести порчу.

Волосы использовались в приворотах, а если птицы вили из них гнездо, то это могло повлиять на состояние бывшего владельца волос. Поэтому если волосы все же остригались, их рекомендовалось сжигать в печи. Это касалось и волос, которые оставались после расчесывания.

Суеверия современности

В наши дни сохранилось довольно много поверий и примет касательно волос. Так, нельзя остригать волосы самостоятельно, бросать состриженные или вычесанные волосы в воду, а также вообще их выбрасывать — нужно хранить их в надежном месте. Не рекомендуется стричь волосы беременным женщинам: в старину считалось, что тогда ребенок родится мертвым.

Девушки или женщины должны стричься только по «женским» дням — в среду и пятницу и делать это можно только на убывающей луне. Все эти суеверия унаследованы нами от предков.