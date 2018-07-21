Холодный прием: нерассказанная правда о криотерапии

Все виды криотерапии стали настоящим прорывом в косметологии за последнее десятилетие. Топ-модели уже давно познали прелести криосаун для улучшения метаболизма и борьбы с несовершенствами тела, а голивудские звезды перед красной ковровой дорожкой не прочь сделать щадящий криопилинг с жидким азотом. Редакция WMJ.ru разузнала у пластического хирурга причины популярности «холодных процедур» и спешит поделиться ими с тобой!

Холод способен оказывать как и целебное воздействие на кожу — при проведении физиотерапевтических процедур, так и деструктивное — при обморожении. «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза» — слова Парацельса попадают в точку и в этом случае.

Принцип работы криотерапии основан на стимуляции холодовых рецепторов, расположенных в наружных слоях кожи. После проведения исследований механизма влияния криотерапии на старение кожи можно с уверенностью утверждать, что данная процедура улучшает кровоснабжение тканей. При этом улучшает венозный отток и снижая отечность, нормализует обмен веществ и способствует выведению токсинов. Кратковременное воздействие на рецепторы вызывает выработку организмом биологически активных веществ, способствующих поддержанию здорового тонуса тканей.

Криопилинг

Однако некоторые, например криопилинг, являются максимально щадящими и безопасными по сравнению с аналогичными процедурами, основанными на других физических принципах. Главным отшелушивающим компонентом криопилинга является жидкий азот, при взаимодействии с кожей он оказывает деликатное отшелушивающее действие.

Хотя каких либо жестких ограничений по возрасту у криопроцедур нет, нужно помнить что большинство методик не являются профилактическими и выполняются по показаниям и назначаются соответствующим специалистом. Однако некоторые, например криопилинг, являются максимально щадящими и безопасными по сравнению с аналогичными процедурами, основанными на других физических принципах.

Главное что важно понимать, что у каждой методики есть своя ниша возрастных изменений и показаний, и свой предел эффективности. Если речь идет о выраженных возрастных изменениях, обусловленных провисанием мягких тканей (так называемые брыли и прочее), то воздействием на кожу тут не обойтись, и для достижения необходимого эффекта следует обратиться к пластическому хирургу.

Тоже самое можно сказать про все разделы криотерапии, так опытный специалист всегда расскажет Вам в каких случаях для коррекции проблемных участков кожи можно использовать жидкий азот, а в каких случаях лучше подойдет например лазерное воздействие.

Криолиполиз

Криолиполиз— современная методика истончения жирового слоя и коррекции фигуры. Этот метод коррекции имеет ряд серьёзных преимуществ над применением липолитиков, так как происходит по настоящему избирательное воздействие на жировые клетки, а их гибель происходит естественным путем — апоптозом. Как бы не рекламировались современные липолитики, при их применении продукты распада клеток в большом количестве попадают в кровеносное и лимфатическое русло, вызывая местный и общий токсический эффект.

Липолитики подходят для воздействия на небольшие, ограниченные участки, тогда как спектр возможностей криолиполиза значительно шире. Однако я не считаю криолиполиз полноценной альтернативой хирургической липосакции, а утверждаю, что это дополняющие друг друга методики. «Если речь идет о коррекции проблемных участков с небольшой толщиной жира, я всегда рекомендую такие неинвазивные процедуры, как криолиполиз», — говорит Александр Володин . Однако, если речь идет об участках со значительной толщиной жировой прослойки, лучшим и максимально безопасным выбором будет хирургическая липосакция.

Кроме того, криолиполиз и криосауну можно использовать для «шлифовки» и поддержания достигнутого на операции результата.

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