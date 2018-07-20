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Выбросьте мочалку! Вещи в ванной комнате, которые нужно срочно заменить
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Выбросьте мочалку! Вещи в ванной комнате, которые нужно срочно заменить 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Место, где мы пытаемся избавиться от грязи, может и само по себе оказаться не очень чистым. Все по той причине, что многие забывают вовремя менять большинство средств и вещей, помогающих поддерживать личную гигиену.
Зубные щетки
Если зубная щетка удобная, человек может пользоваться ею длительное время, что в действительности достаточно опасно. Менять данное средство следует по меньшей мере раз в три месяца. За этот период в щетке успевают скапливаться бактерии и даже фекальные частицы, если размещается она возле унитаза.
Коврик для ванной
Об этом элементе декора забывают многие, поскольку он обычно сохнет самостоятельно. Однако влажная среда и постоянный контакт с ним человека провоцируют размножение опасных микроорганизмов, которые затем попадают на кожу. Оптимально стирать коврик хотя бы раз в неделю.
Мочалка
Во время использования эта вещь стремительно накапливает отмершие клетки кожи. Поскольку среда в ванной комнате влажная и теплая, образовываются комфортные условия для размножения вредоносных микроорганизмов. Чтобы уберечь себя, стоит менять мочалку раз в три недели.
Банные полотенца
Даже если после использования вы правильно сушите полотенца, максимальный срок их использования — четыре дня. После этого полотенце лучше срочно отправлять в стирку. Если пренебрегать этим правило, не стоит удивляться проблемам с кожей, появлению сухости и даже акне.
Шторка
Даже если из-за цвета шторки для ванной вы не видите на ней плесени, не сомневайтесь, что она там имеется. Стирать ее следует хотя бы раз в три месяца, и непременно хорошо просушивать перед тем, как повесить обратно.
Полотенца для рук  В отличие от банных, ручные полотенца загрязняются быстрее, поскольку их используют чаще. Если в доме несколько человек, постоянно пускающих в ход этот предмет, следует менять полотенце каждый день. В ткани могут скапливаться опасные бактерии, которые затем попадают на только что помытые руки, снова загрязняя их.
Кисточки для макияжа
Различные кисточки и спонжи для нанесения косметики загрязняются намного быстрее, чем можно подумать, собирая остатки кожи и бактерии. Если мыть их после каждого использования, они прослужат около полугода, в противном случае менять такие средства стоит куда чаще.]]>
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