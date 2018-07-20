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Звериный принт, томный взгляд и длинные волосы: Хейли Болдуин удивила новым образом
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Звериный принт, томный взгляд и длинные волосы: Хейли Болдуин удивила новым образом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
21— Хейли примерила дерзкий образ для новой фотосессии.
Красотка позирует на обложке японского сентябрьского Vogue, одетая с ног до головы в Burberry, с совершенно невозмутимым выражением лица. Шелковистые длинные волосы отлично дополняют образ модели и подчеркивают идеальный тон лица.
Это первое появление Хейли на обложке в качестве невесты Джастина Бибера и сразу в новом образе!
Красотка поделилась несколькими кадрами с фотосессии в своем Instagram. Куртка с леопардовым принтом, надетая всего лишь на кожаный лиф, белокурые прямые волосы и дерзкий взгляд свел с ума поклонников Хейли. За считаные часы они успели оставить под фото более 5000 восторженных комментариев.
А как тебе новый образ Болдуин?
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Фото:Instagram
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