Звериный принт, томный взгляд и длинные волосы: Хейли Болдуин удивила новым образом

21— Хейли примерила дерзкий образ для новой фотосессии.

Красотка позирует на обложке японского сентябрьского Vogue, одетая с ног до головы в Burberry, с совершенно невозмутимым выражением лица. Шелковистые длинные волосы отлично дополняют образ модели и подчеркивают идеальный тон лица.

Это первое появление Хейли на обложке в качестве невесты Джастина Бибера и сразу в новом образе!

Красотка поделилась несколькими кадрами с фотосессии в своем Instagram. Куртка с леопардовым принтом, надетая всего лишь на кожаный лиф, белокурые прямые волосы и дерзкий взгляд свел с ума поклонников Хейли. За считаные часы они успели оставить под фото более 5000 восторженных комментариев.

А как тебе новый образ Болдуин?

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Фото:Instagram