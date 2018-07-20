Модные стрижки сделали измайловским школьникам

Администрация Центра социальной помощи семьи и детям «Измайлово» и специалисты сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» провели День красоты в школьном лагере.

В гостях у детишек, которые отдыхают по программе «Московская смена» в ЦСПСиД, на прошлой неделе побывали профессионалы из сети салонов красоты «ЦирюльникЪ».

Дети, по словам вожатых, тут же выстроились в очереди к парикмахерам: кто-то на стрижку, кто-то на укладку, кто-то и на то, и на другое.

Предварительно ребята внимательно изучили актуальные в этом сезоне молодежные стрижки. С парикмахерского кресла они вставали с возгласами восторга и со словами благодарности. Детвора еще долго не отходила от зеркал и обсуждала моду.

День красоты выдался на славу!