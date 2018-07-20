Основатель компании Beauty Forma Мариус Матас о красоте по-азиатски и пристрастиях отечественных бьютиголиков

Столичное бьюти-сообщество частенько судачит о вашем портфолио азиатских косметических диковин. Как вас занесло в индустрию красоты?

Как это ни странно прозвучит, моя первая должность — промоутер в Coca-Cola . Было мне 14 лет. Я вообще довольно рано понял: надо работать, если хочешь хорошо жить. Как только окончил юридический, подался в моду. Пошел в компанию по продаже дорогущей обуви. Были такие магазины Este. Начал продавцом в 18 и уже через год стал руководителем магазина, потом — маркетинг-директором, а еще через год дослужился до главы филиала в Латвии . В процессе понял, что знаний по маркетингу, увы, не хватает, и в 2002-м поехал на учебу в Данию , где и окончил колледж по специальности «международный маркетинг». Признаюсь: было тяжко из-за языка, и я уехал в Лондон. Смог устроиться в универмаг Selfridges — и снова в департамент обуви: продвигал Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Maison Martin Margiela. Именно там понял, что такое по-настоящему классный брендинг и эталонный сервис. И вот после трех лет работы в Лондоне вдруг получаю предложение от российского подразделения корпорации Estee Lauder: они искали человека, который сделал бы тотальную перезагрузку марки Bobbi Brown. На тот момент она серьезно хромала в плане продаж и сервиса. Сменить команду, открыть новые магазины, наладить ивенты — вот то немногое, что предстояло сделать. Мы с командой отлично справились: «Бобби» укрепила позиции на рынке и взлетела на вершину по продажам. С 2011 по 2013 год у бренда были золотые времена.

Почему не остались в Estee Lauder — при таких-то успехах?

Хотелось двигаться дальше. Тем более что пришло предложение от компании Japonica: это японские маски для лица, сыворотки, лосьоны и средства для волос. На этот раз требовалось не только вывести бренды на должный уровень, но и подтянуть пиар с маркетингом. Тут тоже все сложилось: за три года одних только масок было продано 11 миллионов. Кроме того, опять же по маскам мы были первыми на рынке трендсеттерами: причем глобально по стране. Мы стояли у истоков и всех просвещали: чем тканевая маска отличается от гидрогелевой и все вот это. Спустя три года я стал учредителем компании Beauty Forma и собрал собственное портфолио азиатских брендов.

А вообще я отлично себя чувствую, когда продаю продукт сегмента люкс. Речь даже не про громкие имена или золотые упаковки — я про качество. За свой товар отвечаю головой: сам отбираю все наименования, сам тестирую, езжу по выставкам, мониторю тренды. Даже в кризис, когда все дико подорожало, мы продолжали во­зить товар высочайшего качества — только в разы дешевле, чем у конкурентов. Так наш азиатский люкс вырос и окреп. Сейчас работаем и с парфюмерно-косметической сеткой «Золотое яблоко», и с десятками бьюти-салонов. Словом, развиваемся.

И все-таки: почему Азия?

Сложно сказать: она мне близка. Да, мне надо было к ней привыкнуть, хорошо понять продукты, даже пройти курсы для косметологов, чтобы разобраться в ингредиентах и схемах нанесения! Но ведь именно в Азии существуют строгие правила по уходу за собой — и они реально работают. Если ты правильно умылся и грамотно подобрал крем и сыворотку, твое лицо в любом возрасте будет выглядеть божественно.

Подходит ли азиатская косметика коже русских девушек?

Сто процентов! Азиаты — впереди планеты всей. Они активно развиваются и завоевывают все больше рынков: Штаты, Европа — и Россия в том числе. Соответственно и средства они делают с учетом потребностей различных типов кожи. К тому же продукты проходят серьезное тестирование. Вероятно, именно поэтому аллергии от азиатской косметики практически не бывает. Например, азиатский прополис великолепно продается в Казахстане — а у них там все плохо с аллергическими реакциями именно на этот компонент.

Еще не стих бум на все корейское (так называемый тренд K-Beauty), как недавно все заговорили о красоте по-японски: J-Beauty набирает обороты. Что роднит и что отличает японцев и корейцев?

Мое мнение: японцы — номер один в уходе за волосами, корейцы — лидеры в уходе за лицом. И те и другие сегодня активно эксплуатируют уголь, ягоды женьшеня и центеллу — это такое лекарственное растение, которое отлично увлажняет и успокаивает кожу.

А что новенького происходит во вселенной масок для лица?

По-прежнему на топе гидрогелевые патчи. Последняя мулька — тканевые маски с электродами. На них нанесена сыворотка, которая молниеносно впитывается именно там, где проложен электрод.

А вообще нет такого, что одни маски лучше, а другие — хуже. Просто их нужно использовать постоянно. У нас ведь как? Женщины купят пачку масок, забросят в холодильник — и хорошо если один раз в неделю про них вспомнят. Это ни о чем. Масками нужно пользоваться ежедневно. У азиатов поэтому и сияет лицо: они каждый день холят и лелеют свою кожу.

Вы столько стран объездили: чем пристрастия отечественного бьютиголика отличаются от пристрастий бьютиголика заморского?

Первое — русская девушка скупает все новинки. Пока в Европе тормозят — наши уже сто раз все купят и протестируют. Второе — в Европе обычно покупают по одному средству: сегодня крем, через месяц — сыворотку. В России обычно берут всю линейку сразу: например, трехступенчатую систему очищения. Ну а если смотреть глобально, наши женщины, наверное, и в войну губы будут красить. И это круто.

А нравится ли что-то не из Кореи и не из Японии

Еще недавно я говорил, что в сторону Европы больше не посмотрю. И тут совсем недавно узнал про английскую марку, которая меня сильно впечатлила: London Labs. Это крутейшие средства для волос от создателей бренда Becca. Их философия — уход нужен не только лицу, но и волосам. Есть скраб, масла и даже соль для волос. Признаюсь: не устоял и стал бренд-директором еще и этой марки.

Что дальше?

Хочу привезти еще один корейский бренд: три года пытался с ними договориться, и наконец-то удалось! Пока не могу озвучить название. В качестве тизера скажу, что там есть суперские патчи с зеленым чаем. Ну и намереваюсь покорить бьюти-рынок Эмиратов. Так что планов — громадье!

Опубликовано в SNC № 109, июль-август 2018.