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Восстановить сухие волосы — как и чем?
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Восстановить сухие волосы — как и чем? 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Прическа без объема, пористые и сухие пряди, локоны, которые тяжело расчесать, секущиеся кончики — знакомая картина после отпуска? Но не стоит унывать — мы знаем волшебные средства, которые могут спасти положение.
Помочь справиться с сухими волосами вызвалась эксклюзивная линия Hair Ritual by Sisley. Марка представила шесть средств для волос и кожи головы, которые увлажнят, восстановят и разгладят волосы (кстати, всю линейку можно легко разделить с любимым мужчиной — средства подходят для всех).
У новинок приятный состав — эфирные масла, растительные ингредиенты, минералы, протеины и витамины, а значит, они не только восстановят структуру волос, но и активизируют луковицы (если вы собираетесь отрастить их после отпуска — самое время попробовать эту линию ухода).
А еще в каждом средстве, как в центре Земли, есть свое ядро, которое придает средствам притягательный аромат и усиливает действие активных компонентов, способствуя появлению новых капилляров (значит, питательные вещества в локоны будут поступать активнее).
Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала несколько средств из новой линейки и рассказала, почему они ей понравились.
Восстанавливающая крем-маска для волос с четырьмя растительными маслами Regenerating Hair Care Mask
Симпатичный флакон попал мне в руки сразу после отпуска, из которого я вернулась не только с шоколадным загаром, но и с сухими, жесткими волосами. Маска спасла положение, буквально за несколько применений сотворив чудо. Но чудес, конечно, не бывает — wow-эффект имеет вполне логичное объяснение.
Во-первых, у маски «мощный» состав (по-другому и не скажешь). Причем он работает в «обе стороны»: витамины В5 и В6, цинк, медь и белки активизируют работу луковиц на коже головы, укрепляя поврежденные волосы у корней. А масла макадамии, ши, лесного ореха и камелии восстанавливают волокна волос и питают их. У средства текстура приятного мягкого крема, который легко распределяется по всей длине и корням.
Наношу на влажные волосы, предварительно промыв их шампунем, и оставляю на десять минут. Всего несколько применений — и волосы становятся мягкими, сияющими, увлажненными, в общем, здоровыми (как будто палящее солнце к ним и не прикасалось).
Реструктурирующий кондиционер с протеинами хлопка Smoothing Restructuring Conditioner
А это средство — «отличник» по ежедневной бьюти-рутине. Если волосы путаются, плохо расчесываются и не стремятся укладываться в красивую прическу — смело наносите этот кондиционер по всей длине и радуйтесь приятному аромату и шелковистым волосам.
Формула средства разгладит кутикулу волос и усилит их естественный блеск (то, что нужно для ежедневного ухода).
Приобрести средства, а заодно пройти аппаратную диагностику кожи головы и сделать массаж можно в ТД «ДЛТ» в Санкт-Петербурге.
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