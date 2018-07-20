Восстановить сухие волосы — как и чем?

Прическа без объема, пористые и сухие пряди, локоны, которые тяжело расчесать, секущиеся кончики — знакомая картина после отпуска? Но не стоит унывать — мы знаем волшебные средства, которые могут спасти положение.

Помочь справиться с сухими волосами вызвалась эксклюзивная линия Hair Ritual by Sisley. Марка представила шесть средств для волос и кожи головы, которые увлажнят, восстановят и разгладят волосы (кстати, всю линейку можно легко разделить с любимым мужчиной — средства подходят для всех).

У новинок приятный состав — эфирные масла, растительные ингредиенты, минералы, протеины и витамины, а значит, они не только восстановят структуру волос, но и активизируют луковицы (если вы собираетесь отрастить их после отпуска — самое время попробовать эту линию ухода).

А еще в каждом средстве, как в центре Земли, есть свое ядро, которое придает средствам притягательный аромат и усиливает действие активных компонентов, способствуя появлению новых капилляров (значит, питательные вещества в локоны будут поступать активнее).

Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала несколько средств из новой линейки и рассказала, почему они ей понравились.

Восстанавливающая крем-маска для волос с четырьмя растительными маслами Regenerating Hair Care Mask

Симпатичный флакон попал мне в руки сразу после отпуска, из которого я вернулась не только с шоколадным загаром, но и с сухими, жесткими волосами. Маска спасла положение, буквально за несколько применений сотворив чудо. Но чудес, конечно, не бывает — wow-эффект имеет вполне логичное объяснение.

Во-первых, у маски «мощный» состав (по-другому и не скажешь). Причем он работает в «обе стороны»: витамины В5 и В6, цинк, медь и белки активизируют работу луковиц на коже головы, укрепляя поврежденные волосы у корней. А масла макадамии, ши, лесного ореха и камелии восстанавливают волокна волос и питают их. У средства текстура приятного мягкого крема, который легко распределяется по всей длине и корням.

Наношу на влажные волосы, предварительно промыв их шампунем, и оставляю на десять минут. Всего несколько применений — и волосы становятся мягкими, сияющими, увлажненными, в общем, здоровыми (как будто палящее солнце к ним и не прикасалось).

Реструктурирующий кондиционер с протеинами хлопка Smoothing Restructuring Conditioner

А это средство — «отличник» по ежедневной бьюти-рутине. Если волосы путаются, плохо расчесываются и не стремятся укладываться в красивую прическу — смело наносите этот кондиционер по всей длине и радуйтесь приятному аромату и шелковистым волосам.

Формула средства разгладит кутикулу волос и усилит их естественный блеск (то, что нужно для ежедневного ухода).