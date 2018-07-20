Стразы, глиттер, яркие цвета и другие эпатажные бьюти-тренды в макияже бровей: разбираем на примере звезд

Мы уже давно привыкли к эпатажным образам, которые встречаются нам на улицах: волосы всех оттенков, яркие помады, экстравагантные стрелки. Как оказалось, это еще не все, чем можно нас удивить. Разбираем, как носить цветные брови, на примере звездных трендсеттеров!

Каждый год в бьюти-мире происходят все новые и новые открытия, хотя мы вроде бы уже привыкли к ошеломляющим образам современных модниц.

Теперь вот и эпатажные цветные брови готовы занять свое законное место на пьедестале главных бьюти-трендов сезона. Мы помним, как менялась форма бровей за последние десятки лет: тонкие дугообразные полосочки в мамином макияже сменились на широкие и густые брови. Но и этого стало мало — брови будущего должны не только подчеркивать достоинства лица, но и быть ярким акцентом в образе.

Мода на цветные бровки была введена еще в 2015 году на Неделе моды в Париже. Тогда многие знаменитые дизайнеры отправили моделей на подиумы с яркими необычными бровями.

Как самостоятельно сделать цветные брови в макияже?

1. С помощью карандашей и теней

Сейчас карандаши для бровей бывают совершенно разных цветов: от классического коричневого до розового и голубого. Именно такими ты можешь воспользоваться для создания цветных бровей. Еще одним верным помощником в этом деле станут тени. Когда специальных средств под рукой нет, подойдет даже карандаш для губ или тени для век.

Красим брови в яркие цвета:

— расчеши бровки щеточкой;

— нанеси белый карандаш для бровей, это послужит базой;

— снова расчеши брови;

— возьми подобранное тобой средство (карандаш, тени) желаемого цвета и легкими движениями прокрашивай брови строго по направлению роста волосков;

— закрепи полученный результат прозрачным гелем для бровей.

2. С помощью блесток и страз

Если ты любительница ослепительного блеска, то для выхода в свет тебе, несомненно, пригодятся глиттер, шиммер и стразы. С таким необычным дизайном бровей ты точно не останешься без внимания.

Украшаем бровки глиттером

Для того чтобы желаемый макияж долго продержался на твоих бровях, воспользуйся бьюти-хаком от редакции WMJ.ru : смешай небольшое количество лака для волос с рассыпчатым глиттером, а затем нанеси получившуюся смесь на волоски. Все, ты готова ослеплять небесным сиянием окружающих!

Брови в стразах

Чтобы приклеить стразы, тебе понадобится специальный праймер для блесток, клей для накладных ресниц или обычный вазелин. Эти средства неплохо справляются с поставленной задачей.

Аккуратно нанеси одно из средств и прикрепи стразы, придержи это произведение искусства 10-15 секунд. По такому принципу ты можешь украсить область вокруг бровей или даже приклеить их непосредственно на волоски.

А ты готова на такие смелые эксперименты с внешностью? Как бы ты украсила свои брови?

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Фото: Shutterstock, East News, Instagram