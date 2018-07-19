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Шестимесячная девочка восхитила соцсети роскошной шевелюрой
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Шестимесячная девочка восхитила соцсети роскошной шевелюрой 

Ридус 6 часов назад
Фото: Ридус
Пока некоторые люди покупают дорогие маски и пьют витамины для роста волос, другим красота достаётся от природы. Так повезло японской девочке по имени Чанко (Chanco). Малышка родилась уже с волосами, и с каждым месяцем её чёрная шевелюра становится всё гуще. Родители сравнивают свою дочь со львёнком и регулярно выкладывают свежие фотографии в Instagram, на который подписались уже почти 40 тысяч восхищённых интернет-пользователей со всего мира.
Чанко родилась младенцем с длинными волосами Всего через шесть месяцев эта девушка могла похвастаться впечатляющей шевелюрой Фотографии черноволосой девочки выкладывает в Instagram её мама И в эту очаровашку невозможно не влюбиться Сейчас у девочки почти 40 тысяч подписчиков Которые не устают восхищаться роскошными волосами малышки А вы хотели бы иметь такие волосы?
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