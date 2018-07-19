Ещё
Солнцезащитный крем снижает риск меланомы на 40 процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солнцезащитный крем снижает риск меланомы на 40 процентов 

Nauka24news.ru 24 минуты назад
У людей в возрасте 18-40 лет, которые регулярно пользовались солнцезащитным кремом, риск развития меланомы меньше на 40 процентов по сравнению с теми, кто редко пользовался такой защитой, заявили эксперты Университета Сиднея.
Меланома — один из наиболее распространенных типов рака. то первое исследование, посвященное изучению связи между использованием солнцезащитного крема с меланомой риска у молодых людей до 40 лет. Австралийские исследователи проанализированы данные, полученные почти 1700 человек. «Наше исследование показывает, что использование солнцезащитного крема в детстве и зрелом возрасте защищает от меланомы, и риск снижается на 35-40% по сравнению с людьми, которые редко использовали его», говорит Энн Каст, ведущий исследователь. «Связь между ожогами от солнца и риском меланомы, особенно в детстве, хорошо установлена, и это данные показали, что регулярное использование солнцезащитного крема защищает от вредного воздействия солнечных лучей».
Авторы добавили, чтои менее склонны использовать солнцезащитный крем мужчины, более старшее поколение людей и менее образованные. «Полученные результаты подтверждают, что солнцезащитный крем является эффективной формой защиты от солнца и снижает риск развития меланомы. Солнцезащитный крем следует наносить регулярно, когда УФ-индекс составляет 3 или более, чтобы снизить риск развития меланомы и других раковых заболеваний кожи», отметил Каст.
Nauka24news.ru: последние новости
Инженеры усовершенствовали биогенный солнечный элемент Самонагревающаяся, литиевая батарея делает электромобили более конкурентными Японский аппарат Hayabusa2 прибыл к астероиду для сбора проб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России179
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии575
Путин допустил обострение ситуации на Украине243
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного44
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение