Солнцезащитный крем снижает риск меланомы на 40 процентов

У людей в возрасте 18-40 лет, которые регулярно пользовались солнцезащитным кремом, риск развития меланомы меньше на 40 процентов по сравнению с теми, кто редко пользовался такой защитой, заявили эксперты Университета Сиднея

Меланома — один из наиболее распространенных типов рака. то первое исследование, посвященное изучению связи между использованием солнцезащитного крема с меланомой риска у молодых людей до 40 лет. Австралийские исследователи проанализированы данные, полученные почти 1700 человек. «Наше исследование показывает, что использование солнцезащитного крема в детстве и зрелом возрасте защищает от меланомы, и риск снижается на 35-40% по сравнению с людьми, которые редко использовали его», говорит Энн Каст, ведущий исследователь. «Связь между ожогами от солнца и риском меланомы, особенно в детстве, хорошо установлена, и это данные показали, что регулярное использование солнцезащитного крема защищает от вредного воздействия солнечных лучей».

Авторы добавили, чтои менее склонны использовать солнцезащитный крем мужчины, более старшее поколение людей и менее образованные. «Полученные результаты подтверждают, что солнцезащитный крем является эффективной формой защиты от солнца и снижает риск развития меланомы. Солнцезащитный крем следует наносить регулярно, когда УФ-индекс составляет 3 или более, чтобы снизить риск развития меланомы и других раковых заболеваний кожи», отметил Каст.