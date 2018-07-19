Лавандовый или радужный? Какой цвет волос у Арианы Гранде и других звёзд летом

Это официально: звезды больше не боятся экспериментировать с цветом своих волос. Многие, как Кайли Дженнер, могут чуть ли не каждый день появляться в новом образе — с синим цветом волос, зеленым… Но всё же на первом месте по популярности у кумиров миллионов — нежно розовый цвет или, как его ещё называют, единорожий.

Мы предлагаем посмотреть, какие оттенки для волос выбирают звезды этим летом, и не важно — парики это или окрашенные настоящие волосы.

Деми Ловато

Деми Ловато, фото из Instagram

Третьего июня этого года Деми призналась своим фолловерам в Твиттер, что больше никогда не станет блондинкой. Но прошло меньше двух месяцев и вот она снова осветлила свои волосы. Звезды такие непостоянные (здесь должен быть эмодзи с закатывающимися глазами).

Ариана Гранде

Ариана Гранде, фото из Instagram

Ариана назвала свой новый стиль, который был создан для съемок клипа, «лавандовыми мечтами».

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Егор Крид, фото из Instagram

«Белый цвет так прост, но получить его можно только соединив все цвета воедино», — так прокомментировал свой новый стиль Егор (думаем, что смысл этих слов небуквальный).

Рианна, фото из Instagram

РиРи, кажется, задумывается кардинально сменить имидж.

Ольга Куриленко и Терри Гиллиам , фото из Instagram

Хорошо, что актриса снималась в фильме Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» в парике, а то многие пользователи сети отметили, что в качестве жгучей брюнетки она куда притягательнее.

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Карди Би Карди Би, фото из Instagram

На последних сроках беременности хип-хоп исполнительница сделала себе красивое мультиокрашивание.

Неделю назад Джессика Симпсон захотела примерить образ «огненной женщины».

Джессика Симпсон, фото из Instagram

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер, фото из Instagram

Молодой маме повезло с шевелюрой: любые покраски никак не сказываются на качестве её волос.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид, фото из Instagram

Поклонники визжали от восторга, когда Джиджи показала хвост с разноцветными прядями. Теперь они «требуют», чтобы модель по-настоящему окрасила волосы.