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Маникюр на короткие ногти: 15 классных идей
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Маникюр на короткие ногти: 15 классных идей 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: Я Покупаю
Жемчужное сияние
Почему бы не притвориться русалочкой Ариэль? И даже если отпуск не так скоро, сияющий маникюр не будет выглядеть странно. Нежного перламутрового перелива можно достичь несколькими способами: нужен обычный лак для ногтей с мерцающими частицами или жемчужная втирка, которую используют после покрытия гель-лаком. Что касается формы ногтей, то лучше всего остановиться на мягком квадрате.
Пастельный градиент
Градиентный маникюр уже почти стал классикой, а на коротких ногтях он смотрится даже эффектнее, чем на длинных. Важное правило: избегать кислотных оттенков — салатового, лимонно-желтого, светло-оранжевого, так как они визуально сужают ногтевую пластину. Женственный и в то же время стильный вариант — деграде в пастельных тонах. Маникюр можно сделать дома, воспользовавшись губкой, лаками и стаканом воды, либо попросить мастера выполнить дизайн за счет смешения разных оттенков гель-лака.
Поп-арт  Любительницам современного искусства наверняка понравятся графичные линии, точки и минималистичный орнамент. Задумку несложно воплотить самостоятельно. Понадобится доттер, тонкая кисточка и лак. Дизайн можно сделать лишь на двух ногтях, а остальные оставить монохромными. Не менее эффектно смотрятся узкие полоски поверх прозрачной базы.
Розовый нюд  Дизайнеры устали от мрачных оттенков на коротких ногтях и предложили альтернативу: нежно-розовые оттенки, которые смотрятся лаконично и в то же время так по-девичьи. Главное правило: оттенок должен выглядеть максимально естественно, может быть даже полупрозрачным. Украшением таких ногтей могут стать стразы или линии из фольги.
Французский шик  Миф о том, что французский маникюр можно делать только на длинных ногтях, разрушен! На короткой длине он смотрится даже более выразительно. Самое важное — линия окантовки должна быть узкой, тогда ногти не будут казаться слишком маленькими. Можно дополнить маникюр элементом лунного дизайна. Аккуратная луна и несколько кристаллов будут смотрется женственно и нежно.
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