«Какой идет больше?»: Юлия Савичева показала разные виды макияжа

31-летнюю певицу Юлию Савичеву привыкли видеть преимущественно в нежных образах. Красавица предпочитает сдержанность стиль в одежде и макияже, но при желании может выглядеть ярко. Она экспериментирует с косметикой и просит совета подписчиков.

Косметика может существенно изменить имидж, потому женщины с его помощью часто выражают себя. В «арсенале» звезд стилисты и визажисты, но они и сами не прочь попробовать что-то новое. Некоторые считают, что преуспели в этом вопросе и могут украсить себя не хуже специалистов. Голосистая и рыжеволосая — такой запомнилась поклонникам популярная исполнительница Юлия Савичева . В юности финалистка «Фабрики звезд-2» предпочитала дерзкие молодежные образы, но со временем начала отдавать предпочтение женственности. Ее стиль сильно изменился, но что касается декоративных средств для лица, то ими певица никогда не злоупотребляла: «Какой вариант макияжа мне идет больше? Концертный, вечерний или дневной? Часто крашусь сама. Научилась, подглядывая за профессионалами, когда снимали клипы, делали фотосессии. У каждой женщины свои особенности лица. Нужно просто понять, как подчеркнуть свои достоинства и сделать незаметными недостатки».

Подписчикам Юлия показала три вида макияжа. Один был самым ярким — поклонники посчитали, что он более уместен на сцене, а не в повседневной жизни. Вечерний назвали неплохим, а дневной — оптимальным, ведь с ним, по мнению большинства высказавшихся, их любимица выглядела максимально естественно и молодо: «Красавица всегда, очень милая и привлекательная». «Не понимаю, как в разных образах одинаково гармонично можно выглядеть? Хвалю». «Мне кажется, сценический макияж нельзя на каждый день, его надо только для выступлений». «Юлечка, третий вариант, когда максимально натурально выглядишь, второй не очень, а первый — слишком вызывающий». «А мне первый больше всего понравился, вам идет красная помада!» Недавно в сети обсуждали архивное фото, которое публиковала Юлия Савичева. Анализируя перемены в ее внешности, фанаты пришли к выводу, что те были только позитивными, ведь с возрастом артистка стала только лучше.