Самые неудачные окрашивания селебрити: кому из звезд не повезло с колористом 

Как оказывается, звезды могут не только покорять сердца, но и шокировать нас до глубины души. Особенно если речь идет о кардинальном преображении. В нашей подборке собраны самые неудачные эксперименты селебрити с цветом волос, которые, как мы надеемся, они больше не повторят.
Заведомо известно: не попробуешь — не узнаешь. Наверное, такого принципа придерживаются некоторые знаменитости в поисках себя.
Конечно, креативность сейчас в почете, но, как мы можем лицезреть, не все селебрити грамотно с ней управляются. Бритни Спирс в свои 35 решилась на отчаянный эксперимент и отважилась на сложную вариацию цветного омбре. На этот раз хоть и обошлось без бритья налысо, но реакция фанатов была неоднозначной. Может, стоило покрасить голову полностью в сиреневый или голубой цвет? Именно так поступила Хилари Дафф, но все равно оказалась в нашей подборке.
Почему цветное окрашивание сейчас так популярно? Все просто: волосы неестественного цвета — лучший способ выделиться из толпы. Идеальный оттенок несложно найти, ведь выбор цветной палитры достаточно богат.
Важно помнить: если ты решилась на цветное окрашивание, то обязательно делай его у профессионала, иначе рискуешь получить совершенно другой оттенок. Воспользуйся приложением на телефоне или фотошопом, чтобы посмотреть, какой цвет подойдет лучше всего. Еще один способ всех обхитрить — прибегнуть к помощи цветных мелков или временных красителей. Если тебя не устроит результат, то после первого мытья волос от них не останется и следа.
Если ты жгучая брюнетка и мечтаешь стать блондинкой или наоборот, то и тут стоит отнестись к этому вопросу серьезно. Ты рискуешь пойти по стопам Камерон Диаз, Риз Уизерспун и Шарлиз Терон. Хотя мы все прекрасно знаем, что им подойдет только блонд, но по какому-то недоразумению они были замечены с темными волосами. А вот Анджелина Джоли, Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм примерили на себя образ белокурых ангелов, только вот эксперимент, мягко говоря, не удался.
Про знаменитостей, которые кардинально изменили свою внешность и что из этого вышло, ты можешь узнать тут.
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Текст: Татьяна Горшкова
Фото: Getty Images, Instagram