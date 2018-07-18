7 фактов про выпадение волос после родов, которые надо знать каждой маме

К сожалению, с этой проблемой не понаслышке знакома почти каждая новоиспеченная мама.

Еще пару месяцев назад ваша шевелюра вполне могла посоперничать с выдающейся гривой звездных мам Ирины Шейк Евы Мендес , которые в свое время засветились в рекламе средств для волос. Но сейчас, после рождения малыша, вы стали замечать, что ваша шевелюра день ото дня становится тоньше и тоньше.

Елена Варфоломеева, врач-трихолог, дерматовенеролог, к.м.н., главный врач международной инновационной трихологической клиники «Капиллум» Личный архив Елены Варфоломеевой

Почему это происходит, можно ли как-то повлиять на ситуацию — эти вопросы «Летидор» адресовал Елене Варфоломеевой, врачу-трихологу, дерматовенерологу, к.м.н., главному врачу международной инновационной трихологической клиники «Капиллум».

Почему в период ожидания малыша состояние волос значительно улучшается?

Во время беременности строение волос и их вид, действительно, меняются в положительную сторону: они активнее растут, становятся крепче, более густыми и пышными.

Причина кроется в женском гормоне эстрогене — их количество в период ожидания малыша возрастает. А эстрогены в свою очередь увеличивают фазу роста и срок жизни волос.

Выпадение волос после родов — это естественный процесс?

Да. Опять же дело в эстрогенах. После родов их уровень в организме снижается, и, соответственно, их положительное влияние на жизнедеятельность волос сокращается (то есть продолжительность жизни волос становится исходной — какой была в добеременный период).

Поэтому, когда малышу будет 2-3 месяца, его мама заметит, что волосы начинают выпадать.

Меняется ли ситуация с выпадением волос в зависимости от того, кормит женщина грудью или нет?

Естественно, разница есть. Чем дольше идет процесс лактации, тем на протяжении более длительного периода будут выпадать волосы. Это напрямую связано с уровнем эстрогенов.

У некормящей женщины, или у той, у кого период лактации был коротким, проблема с волосами может пройти незаметно.

Когда нужно бить тревогу?

То, что волосы после родов выпадают — это нормально! Процессы должны нормализоваться постепенно — в период от 3 месяцев до 1 года (сроки будут у всех разные).

Нормы выпадения волос разные — это зависит от состояния здоровья женщины после родов. Однако если вы чувствуете, что за короткое время хвостик «похудел» в полтора раза, любимая заколка уже не фиксирует прическу, волосы стали непослушными, тусклыми, ломкими, плохо расчесываются и укладываются, лучше записаться на консультацию к врачу.

Важно учитывать сопутствующие состояния молодой мамы — такие как железодефицит, нехватка витаминов, минералов, в частности кальция и т.д.

Шевелюра может терять густоту и из-за других причин. Волосы не чувствуют себя лучше, если вы постоянно находитесь в стрессовых ситуациях, не соблюдаете режим труда и отдыха, неполноценно и несбалансированно питаетесь.

Кроме того, волосы могут выпадать на фоне перенесенной операции, в ходе которой применялся общий наркоз (например, если женщине была проведена операция кесарева сечения).

Тогда и стоит быть тревогу.

Куда обращаться, если ситуация стала критической? Какие анализы сдаются в этом случае?

Обращаться следует к специалисту, врачу–трихологу, который поможет разобраться в проблеме. Разумеется, главное попасть в хорошие руки.

На основании клинического, биохимического анализа, а также гормонального спектра эксперт сможет выявить истинную причину выпадения волос, поставить диагноз и подобрать терапию.

Разумеется, трихологическое лечение — штука индивидуальная. Одной женщине назначают только домашнее лечение — лосьоны, шампуни, скальпроллеры. Другой — приятные физиотерапевтические процедуры. Третьей показана лазеротерапия. А четвертой (если у нее выраженная проблема) — инъекции (мезотерапия, плазмотерапия, плацентотерапия, озонотерапия, карбокситерапия, клеточная стимуляция).

Если у новоиспеченной мамы глубокий витаминодефицит, ей могут рекомендовать капельницы с витаминами и микроэлементами.

Можно ли какими-то бытовыми способами минимизировать процесс выпадения волос?

Я бы не советовала возлагать серьезных надежд на использование каких-то специальных расчесок или на сушку волос феном при низких температурах.

Помочь постепенно выправить ситуацию может разве что правильное, полноценное питание и здоровый сон в необходимом количестве.

Но я бы выделила самую вредную, на мой взгляд, бьюти-привычку. Сухие шампуни закупоривают поры и способствуют накоплению сальных пробок, затрудняя тканевое дыхание и питание, препятствуя росту волос.

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Смогут ли косметические средства решить проблему выпадения волос после родов?

К сожалению, никакие косметические средства не в состоянии решить эту проблему. Они могут стать разве что помощниками в непростой борьбе за здоровье волос. Да и то, их роль в этом процессе невелика.

Самый сильный натуральный компонент трихологических средств — экстракт карликовой пальмы.

Любая проблема, касающаяся здоровья, должна решаться в узкоспециализированных учреждениях, где созданы необходимые условия, есть большой спектр лекарственных средств, а также специализированное оборудование. Это касается и сложностей с волосами.

Специалист направит пациента, поможет решить проблему и разобраться с возникшей ситуацией. И уж тем более не стоит заниматься самолечением.

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