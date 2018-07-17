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Жемчужный блонд — единственный оттенок, который идет всем
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Жемчужный блонд — единственный оттенок, который идет всем 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Не секрет, что быть блондинкой — тяжело. Да и подобрать подходящий светлый оттенок — задача непростая. Однако не все так плохо. Оказывается, есть универсальный оттенок, который подойдет всем без исключения. Жемчужный блонд — идеальный вариант для всех светловолосых девушек. Секрет универсального оттенка прост — сияющие частицы, которые есть в составе краски, отражают свет и добавляют локонам мерцания. Неудивительно, что модный оттенок полюбили многие звезды, среди которых Кара Делевинь (25), Хейли Болдуин (21), Селена Гомес (25) и даже Ким Кардашьян (37).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zhemchuzhnyj-blond-edinstvennyj-ottenok-kotoryj-idet-vsem/
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