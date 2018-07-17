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Выиграйте круизный подарочный бьюти-бокс от Royal Samples
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Выиграйте круизный подарочный бьюти-бокс от Royal Samples 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru вместе с Royal Samples разыгрывают круизный бьюти-бокс.
Лето — это пора самых ярких эмоций, самых жарких вечеринок и самых крутых поездок. Sobesednik.ru и коробочный сервис Royal Samples объявляют розыгрыш чудесной круизной коробочки, в которой есть все must-have летнего сезона.
Вас будут ждать миниатюры и тревел-форматы самых роскошных средств для ухода за кожей и волосами во время отпуска! Коробочный сервис подготовил форматы Chic и Casual. В них можно найти такие компактные и полезные вещи как шариковый дезодорант и прозрачный фиксирующий гель для бровей, бальзам-кондиционер с маслом манго и маску для блеска волос, термальную воду и разглаживающий флюид, молочко для загара и кофейный скраб.
И, конечно же, в каждой круизной коробочке вас ожидают дополнительные подарки и приятные бонусы!
Принимайте участие в розыгрыше — и, возможно, полную круизную экипировку получите именно вы!
Для участия вам нужно:
1. Быть подписанным на Instagram-аккаунт @sobesednik_beauty;
2. Отметить под постом с розыгрышем двух знакомых в комментариях.
Победители будут определены 20-го июля с помощью рандомайзера, результаты будут опубликованы на странице @sobesednik_beauty. Участники могут оставлять неограниченное число комментариев, но всегда отмечая РАЗНЫХ людей. Приз может отправиться в любой город России. Конкурс считается состоявшимся при условии, что в нем приняли участие не менее 15 человек.
Содержание бьюти-бокса может отличаться от представленного на фото.
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