Выиграйте круизный подарочный бьюти-бокс от Royal Samples

Sobesednik.ru вместе с Royal Samples разыгрывают круизный бьюти-бокс.

Лето — это пора самых ярких эмоций, самых жарких вечеринок и самых крутых поездок. Sobesednik.ru и коробочный сервис Royal Samples объявляют розыгрыш чудесной круизной коробочки, в которой есть все must-have летнего сезона.

Вас будут ждать миниатюры и тревел-форматы самых роскошных средств для ухода за кожей и волосами во время отпуска! Коробочный сервис подготовил форматы Chic и Casual. В них можно найти такие компактные и полезные вещи как шариковый дезодорант и прозрачный фиксирующий гель для бровей, бальзам-кондиционер с маслом манго и маску для блеска волос, термальную воду и разглаживающий флюид, молочко для загара и кофейный скраб.

И, конечно же, в каждой круизной коробочке вас ожидают дополнительные подарки и приятные бонусы!

Принимайте участие в розыгрыше — и, возможно, полную круизную экипировку получите именно вы!

Для участия вам нужно:

1. Быть подписанным на Instagram-аккаунт @sobesednik_beauty;

2. Отметить под постом с розыгрышем двух знакомых в комментариях.

Победители будут определены 20-го июля с помощью рандомайзера, результаты будут опубликованы на странице @sobesednik_beauty. Участники могут оставлять неограниченное число комментариев, но всегда отмечая РАЗНЫХ людей. Приз может отправиться в любой город России . Конкурс считается состоявшимся при условии, что в нем приняли участие не менее 15 человек.

Содержание бьюти-бокса может отличаться от представленного на фото.