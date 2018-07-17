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В Крыму разыскивают двух пропавших без вести подростков
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В Крыму разыскивают двух пропавших без вести подростков 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля — РИА Новости Крым. В Крыму из детского лагеря в Алуште пропали 15-летние Евгений Андреев и Евгений Ерушкин. По данным пресс-службы МВД РК, 17 июля подростки самовольно ушли с территории и до настоящего времени не вернулись.
Приметы Евгения Андреева: на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, губы средние, уши оттопыренные, нос прямой. Был одет в черную футболку с коротким рукавом, брюки черного цвета, кроссовки темного цвета.
Евгению Ерушкину на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза темные, губы средние, уши оттопыренные, нос прямой. Был одет в: куртку-ветровку цвета «хаки», черные спортивные штаны с красными вставками в виде треугольника снизу.
В полиции просят всех, кто располагает информацией о несовершеннолетних, сообщить по телефонам: (3652) 667-588, +7-988-083-05-41, +7-978-135-66-52 или 102.
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