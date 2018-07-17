В Крыму разыскивают двух пропавших без вести подростков

Приметы Евгения Андреева: на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, губы средние, уши оттопыренные, нос прямой. Был одет в черную футболку с коротким рукавом, брюки черного цвета, кроссовки темного цвета.

Евгению Ерушкину на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза темные, губы средние, уши оттопыренные, нос прямой. Был одет в: куртку-ветровку цвета «хаки», черные спортивные штаны с красными вставками в виде треугольника снизу.

В полиции просят всех, кто располагает информацией о несовершеннолетних, сообщить по телефонам: (3652) 667-588, +7-988-083-05-41, +7-978-135-66-52 или 102.