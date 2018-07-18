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В Республике Крым сотрудники полиции нашли ушедших самовольно из детского лагеря несовершеннолетних
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В Республике Крым сотрудники полиции нашли ушедших самовольно из детского лагеря несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
17 июля т.г. в дежурную часть ОМВД России по г. Алуште поступило сообщение от руководства одного из детских оздоровительных учреждений о том, что территорию лагеря самовольно покинули двое несовершеннолетних.
На поиски пропавших немедленно были ориентированы наряды полиции, ориентировки с приметами разыскиваемых направлены во все отделы полиции, размещены в СМИ, социальных сетях и интернет-ресурсах. Полицейские отрабатывали места возможного нахождения подростков, в том числе парки, пляжи, вокзалы.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции сегодня рано утром установили местонахождение несовершеннолетних. Подростки были найдены в Феодосии, где, как они признались, «отдыхали». По их словам, противоправных деяний в отношении них за время отсутствия совершено не было.
В настоящее время несовершеннолетние возвращены в детский лагерь в Алуште. Полицейские провели с ними профилактические беседы.
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