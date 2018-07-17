Просто и со вкусом: 12 самых модных укладок этого лета

Крутим кудри, плетем косы, затягиваем жгуты или делаем «мокрую» укладку — и все это за пять минут. Три профессиональных стилиста по волосам рассказали нам, как быстро сделать крутую прическу.

Для длинных волос

Волосы: Максим Рокицкий, творческий партнер L’Oréal Professionnel;

Макияж: Виктория Дишо;

Фото: Оля Володяева;

Модель: Юля Сакса.

Нанеси на волосы пасту для создания небрежной текстуры. Начиная ото лба, скрути 5 жгутов на одинаковом расстоянии друг от друга. Закрепи их резинками. Остальные волосы накрути на щипцы (плойкой диаметром 25 мм) и разбери руками. Чем небрежнее будет все смотреться, тем лучше.

Еще одна укладка со жгутами. Расчеши волосы и распредели по ним текстурирующую пасту от корней до кончиков. На висках скрути по три аккуратных жгута. Концы спрячь под волосами и закрепи невидимками. Волосы вытяни утюжком и сверху нанеси спрей-блеск.

На корни нанеси мусс для объема, прочеши волосы, сначала перекинув их вперед, а потом назад. Сделай низкий хвост и по всей длине волос распыли текстурирующий лосьон. Раздели хвост на две части, скрути жгуты и соедини их в косу, закрепив кончик резинкой.

Собери волосы в три хвоста: на макушке, на темени и на затылке. Распыли на каждый хвост лак, а затем скрути волосы в жгуты и закрепи резинками (нижнюю можешь спрятать под волосами). В завершении нанеси спрей для блеска и гладкости.

Если волосы до плеч

Волосы: Марина Шеманаева, творческий партнер L’Oréal Professionnel;

Фото: Asan Torobekov;

Модель: Елена Левочко.

На влажные волосы нанеси крем-масло (в качестве термозащиты). Высуши их феном, наклонив голову вниз, затем при помощи утюжка создай хаотичные заломы по всей стрижке. Сверху распыли сухой спрей с пудровой текстурой и продуй укладку феном — этот прием придаст матовости волосам и естественно небрежный образ.

И снова на влажные волосы (по длине) нанеси термозащитный крем, а на корни — текстурирующий спрей. И высуши волосы, перекинув их вперед. Возьми плойку, например, в виде конуса, и начинай накручивать волосы от корней, вытягивая их к лицу. Когда все локоны будут готовы, закрепи укладку лаком.

Чтобы волосы тебя слушались, вымой голову шампунем и используй несмываемый уход для контроля гладкости (ищи специальную пометку на средствах!). Отожми волосы полотенцем и распредели по ним желе, уделяя особое внимание корням. Высуши волосы феном с диффузором, используя рассеянный поток воздуха, у лица создай руками небольшой объем. Заверши укладку, используя лак для сильной фиксации.

Помой голову шампунем для объема для эффекта «пуш-ап» от корней. Высуши волосы при помощи расчески-брашинга и закрепи каждый локон специальной заколкой. Дай им остыть, распусти и обработай каждую прядь матирующим спреем. Затем расчеши волосы массажной расческой, сохраняя крупные локоны.

Для короткой стрижки

Волосы: Анастасия Кукушина, национальный творческий партнёр L’Oreal Professionnel;

Фото: Юрий Ядров;

Модель: Валерия Сенаторова.

Распыли на влажные волосы (от корней до кончиков) термо-моделирующий фиксирующий спрей для объема и высуши их с помощью рук, создавая мягкую и естественную текстуру. Сделай боковой пробор и заплети небрежную косу из челки (вдоль линии роста волос), фиксируя пряди лаком.

Распыли на влажные волосы (по всей длине) текстурирующий лосьон. Высуши их феном, приподнимая у корней (руками или расческой большого диаметра). Раздели волосы на небольшие пряди и накрути на щипцы в произвольном порядке. В конце взбей волосы руками, чтобы получилась небрежная укладка.

Этот вариант укладки выполняется, когда волосы сухие. Пригладь «виски» специальным стиком для гладкости и блеска, зачесав волосы в направлении от лица. Также при помощи стика выдели концы прядей на теменной зоне и перебрось их вперед.

Распредели расческой по влажным волосам специальное желе, чтобы создать «влажную» укладку. Затем с помощью расчески с мелкими зубцами уложи волосы у лица «холодной волной» и дай им высохнуть в таком положении. Готово!