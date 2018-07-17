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На свою голову: как носить чалму
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На свою голову: как носить чалму 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Шуня Балашова — вокалистка absolute soul группы Shoo — поделилась несколькими вариантами, как красиво повязать этот экстравагантный головной убор, который является визитной карточкой ее сценического образа.
Существует множество вариантов красиво повязать чалму, я расскажу о шести из них, которые сама использую чаще всего.
Casual-вариант
Подходит для повседневных образов: без вычурности, но с пикантностью.
Чалма делается из легкой ткани, в один слой:
— закалываем волосы в пучок на затылке (не очень высоко);
— складываем платок уголочком;
— перекручиваем посередине, скрепляя сзади обычным плоским узлом два конца.
Вариант праздничный
Идеален для вечеринок, похода на концерт или в гости:
— из свернутого в круги платка формируем «шиньон» — некий объем, чтобы придать чалме высоту;
— волосы закалываем сзади;
— второй платок также складывается треугольником, формируясь как в первом случае, но ложится он на уже подготовленную из другого платка возвышенную «платформу»;
— два конца платка перекрещиваются и скрепляются, заправляясь за уже плотные витки чалмы.
Вариант оригинальный
Отличается от двух предыдущих даже на начальной стадии:
— крутим чалму, окутывая голову снизу вверх;
— перекрещиваем два конца платка сзади и формируем тугие жгуты, которые окутывают всю голову.
Свободный вариант
Крутим чалму с угла платка, свободно изгибая и закручивая платок по всей длине, собирая в свободную форму.
Пляжный вариант
Берем любую ткань, формируя из нее продолговатый шарф, как бы сложенный в два раза;
— по одной стороне вставляем проволоку для того, чтобы иметь возможность быстро и легко формировать нужные формы прямо на голове.
Такую чалму можно использовать при распущенных волосах. Идеальный вариант с купальником для пляжа.
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