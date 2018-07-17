На свою голову: как носить чалму

Шуня Балашова — вокалистка absolute soul группы Shoo — поделилась несколькими вариантами, как красиво повязать этот экстравагантный головной убор, который является визитной карточкой ее сценического образа.

Существует множество вариантов красиво повязать чалму, я расскажу о шести из них, которые сама использую чаще всего.

Casual-вариант

Подходит для повседневных образов: без вычурности, но с пикантностью.

Чалма делается из легкой ткани, в один слой:

— закалываем волосы в пучок на затылке (не очень высоко);

— складываем платок уголочком;

— перекручиваем посередине, скрепляя сзади обычным плоским узлом два конца.

Вариант праздничный

Идеален для вечеринок, похода на концерт или в гости:

— из свернутого в круги платка формируем «шиньон» — некий объем, чтобы придать чалме высоту;

— волосы закалываем сзади;

— второй платок также складывается треугольником, формируясь как в первом случае, но ложится он на уже подготовленную из другого платка возвышенную «платформу»;

— два конца платка перекрещиваются и скрепляются, заправляясь за уже плотные витки чалмы.

Вариант оригинальный

Отличается от двух предыдущих даже на начальной стадии:

— крутим чалму, окутывая голову снизу вверх;

— перекрещиваем два конца платка сзади и формируем тугие жгуты, которые окутывают всю голову.

Свободный вариант

Крутим чалму с угла платка, свободно изгибая и закручивая платок по всей длине, собирая в свободную форму.

Пляжный вариант

Берем любую ткань, формируя из нее продолговатый шарф, как бы сложенный в два раза;

— по одной стороне вставляем проволоку для того, чтобы иметь возможность быстро и легко формировать нужные формы прямо на голове.

Такую чалму можно использовать при распущенных волосах. Идеальный вариант с купальником для пляжа.