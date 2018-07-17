Как повторить образ Кейт Мидлтон на крестинах принца Луи

Объемная, но классическая прическа, выразительный взгляд, сияющая кожа — визажист и стилист Make Up School Анна Черчен рассказывает, для каких событий подойдет такой образ, как и какими средствами можно его повторить.

Вчера в королевской семье состоялось очередное важное событие — крестины принца Луи, пятого в очереди на британский престол. Наследник появился на свет два месяца назад, и это — не первый выход герцогини Кембриджской после того, как она в третий раз стала мамой.

Кейт всегда очень элегантно и сдержанно выглядит. Ее обычная укладка — прямые гладкие пряди или легкие свободные локоны. Для официальных выходов герцогиня предпочитает собранные волосы: пышные или гладкие низкие пучки.

Образ Кейт на крестинах принца — консервативный, но по-прежнему элегантный. Он отлично подойдет для торжественных мероприятий, семейных ужинов и официальных выходов (когда вам нужно выглядеть не вычурно, но нарядно).

Чтобы повторить укладку Кейт, разделите пряди на четыре зоны: волосы на макушке, пряди возле ушей и нижнюю часть волос. Слегка начешите пряди на макушке, чтобы сделать прическу объемнее, и закрепите их на затылке двумя невидимками. Чтобы прическа получилась еще более объемной, нанесите на корни волос сухой шампунь XXL Volume, Batiste.

Соедините оставшиеся пряди с нижней частью волос и закрепите невидимками. Сделайте начес на нижней части волос по всей длине, которая осталась свободной (для большего объема можно вставить в пряди специальный валик). Кончики закрепите прозрачной резинкой и заверните их в трубочку по направлению к макушке — зафиксируйте на затылке. Не забудьте расправить волосы руками, чтобы они выглядели аккуратно.

Возьмите боковые прядки возле ушей, которые мы отделяли в начале. Закрепите их крест-накрест, чтобы скрыть невидимки — прическа получится максимально гладкой. Чтобы волосы сохраняли блеск, нанесите спрей для мерцания, блеска и защиты Trilliant, Sebastian.

Макияж Кейт практически не меняется, вне зависимости от выхода — подчеркнутый ресничный контур, пастельные тона и акцент на «яблочках» щек, которого визажисты добиваются при помощи румян разных оттенков.

Выровняйте цвет лица при помощи легкой тональной основы, подчеркните скулы скульптором сухой текстуры матового оттенка (если вы будете фотографироваться, помните, что кремовое средство на снимках сделает лицо чересчур блестящим).

Румяна Blush, Harmony, M. A. C Скульптурирующая пудра для лица HD системы Freedom, 505, Inglot

Придайте лицу здоровое сияние и легкий блеск при помощи перламутровой пудры холодного оттенка. Нанесите средство на область над скулами, чтобы создать слегка «выбеленный» эффект и визуально увеличить их.

Перламутровая пудра для лица Mineralize Skinfinish, Lightscapade, M. A. C Освежите образ румянами персикового оттенка, а на губы нанесите бальзам похожего оттенка с глянцевым финишем — они будут выглядеть очень естественными и увлажненными.

Оформите брови тенями, заполнив участки, где волоски недостаточно густые. На глаза нанесите тени естественного серо-розового оттенка с легким шиммером. Прокрасьте ресничный контур гелевой подводкой и тщательно растушуйте стрелку, чтобы она не выглядела очень графичной.

Рассыпчатые тени Pigment, Naked, M. A. C Устойчивая подводка для глаз Pro Longwear Fluide, M. A. C С таким макияжем взгляд станет более выразительным. Чтобы завершить образ, прокрасьте верхние и нижние ресницы, добавив им густоты и объема.