Почему профессионалы призывают добавлять соль в шампунь?

Некоторые из нас имеют одержимость солью, которая усиливает вкус продуктов, или помогает за пределами кухни. Нередко соль используют в качестве средства от затхлых запахов, она также избавляет от муравьев, удаляет пятна и полезна для кожи нашей головы. Давайте же разберемся, почему все больше людей решают добавить соль в свой шампунь.

Предотвращает повышенную жирность волос

Соль — это именно тот ингредиент, который необходим обладателям жирных волос. Также как соль помогает поглощать пятна жира во время стирки, она дает подобный эффект и для волос. Кто-то может себе позволить ходить несколько дней, не моя голову. Но обладателям жирного типа кожи приходится мыть волосы каждый день, ведь уже к концу дня они становятся грязными. Чтобы обуздать количество жира, которое производит ваша кожа головы, достаточно добавить 2-3 ложки соли в шампунь и результаты станут заметны уже через неделю.

Борется с перхотью или проблемами кожи

Соль является прекрасной защиты кожи головы от роста грибков и способна устранить перхоть. Всего пара ложек соли в вашем шампуне поможет устранить эту проблему. Однако, если проблема с перхотью очень серьезная, придется массировать влажную кожу головы солью 5-10 минут после того, как вы помыли голову. Это даст потрясающий результат.

Хорошо подходит для роста волос

Каждой девушке хочется иметь густые и красивые волосы. И хотя соль в шампуне не превратит вас в Рапунцель, это средство способно прекратить выпадение волос и стимулировать рост новых. Помогает в этом как 2 ложки соли в шампуне, так и массаж с солью.

Какую соль вы должны использовать

Теперь, когда мы разобрались в плюсах, которые дает соль волосам, стоит понять, какую же соль покупать. Есть несколько видов соли и то, какую вы будете использовать, отразиться на здоровье шевелюры и кожи. ​Столовая соль Обычная поваренная соль (лучше с добавлением йода), которая чаще всего стоит в вашем шкафу, эффективна для лечения выпадения волос.

Морская соль Благодаря натуральному составу морской соли, вещества питают кожу головы и защищают волосяные фолликулы.

Эпсомская соль Эта соль — прекрасный вариант для ванной. Она потрясающе впитывает лишний жир, а для увеличения объема волос, сделайте особую маску, соединив равные части эпсомской соли и кондиционера. Держите такое средство на волосах коло 20 минут, затем смойте.