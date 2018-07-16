Синди Кроуфорд объяснила, как шикарно выглядить без макияжа

Все ее методы доступны не только супермоделям.

Вслед за нашей Натальей Водяновой на это решилась и другая супермодель: легенда мира моды, несравненная Синди Кроуфорд выложила на суд своих 3 с лишним миллионов подписчиков селфи, где запечатлела себя только-только проснувшуюся и даже еще не вставшую с кровати. А значит, без грамма косметики на лице. И удивила этим снимком всех, писали мы на днях.

Фотография, набравшая несколько десятков тысяч лайков, взбудоражила поклонников красотки: как же выглядеть столь шикарно без всякого мейк-апа, задают они вопросы в комментариях. Несколько рецептов красоты от звезды мы приводили в той же публикации: американка увлекается, помимо прочего, мезотерапией (методика ввода под кожу препарата, содержащего компоненты для эффективного омоложения лица) и коллагеновыми инъекциями (устранение глубоких и мелких морщин). Теперь же раскроем ее секреты, которые требуют минимальных денежных вложений.

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Тем более что и по мнению самой звезды самые главные секреты красоты — самые простые. Так, прежде всего, нужно знать, когда пришло время мыть голову, а когда можно походить с жирными волосами. «Голову мою всегда после занятий в тренажерке, а перед тем, как приступить к упражнениям, наношу на волосы, особенно на кончики, питательную маску — ведь жирный хвост в спортзале никого не смущает», — рассказала она в собственной книге 'Becoming Cindy' («Стать Синди»). Вместо дорогущих масок и кремов для лица Кроуфорд использует… жесткую щетку, которой, не щадя себя, трет щеки и лоб, что улучшает кровообращение. А перед тем, как обтереться полотенцем после водных процедур, она наносит на себя любое увлажняющее масло — и не обязательно элитное.

А вот и главный секрет красивого селфи без макияжа — откровения все из той же книги: «С возрастом я начала просыпаться с отекшим лицом, хотя раньше не замечала подобных проблем. И тогда я убрала из своего рациона все, что это провоцирует. Любимые суши теперь ем только с лимоном, а не с соевым соусом. И, кстати, так даже вкуснее!»

И кто, задумайтесь, теперь будет скупать тушь, пудру, помаду и прочие необходимые женщине штучки, если и без всякого мейкапа можно выглядеть столь прекрасно?

Тем временем другие модели пока не следуют ее примеру и продолжают дефилировать на проходящих этим летом неделях моды при полном параде. Самые красивые и необычные образы вы можете увидеть ЗДЕСЬ.

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